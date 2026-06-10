Coahuila: Lecciones de las elecciones 2026

2. Pierde la oposición en pleno, no sólo Morena . El resto desaparece del mapa. El PAN queda en séptimo lugar, muy cerca de MC , que quedó en el octavo lugar, y pierde su registro como partido político local. El gran apabullado de la jornada es Guillermo Anaya ; ahora sí, no tiene fichas ni para venderse a postor alguno.

1. La nota nacional es que el PRI arrasó en Coahuila. Carro completo: dieciséis a cero. Con sus usos y costumbres, a sus 97 años de gobierno, el PRI de Coahuila está más fuerte que nunca. Gana Manolo Jiménez y su círculo más duro. El gobernador se puede dar el lujo que quiera, sea en política pública o en política a secas. Además, podrá elegir al sucesor que más le guste, sin presión política alguna.

3. El chilango-centrismo no podía faltar. El país entero quiere ver el resultado de Coahuila desde la lógica nacional de la Ciudad de México. Lo cierto es que no sorprende; es común y recurrente en este tipo de elecciones. Sólo asombra a quienes no conocen la historia electoral de Coahuila. Desde el año 2000, a este tipo de victorias del PRI le han seguido las derrotas.

4. La otra óptica equivocada de la visión chilango-centrista es pensar que Morena en Coahuila es como Morena en Sinaloa, con el apoyo del crimen organizado, o como el de la Ciudad de México, Oaxaca o Veracruz. No, acá es todo lo contrario. En Coahuila están desorganizados, divididos y alejados de la disciplina que impera en los ejércitos del Bienestar, y piensan que el resultado se va a dar por sí solo frente a una maquinaria aceitada, corrupta y corruptora, que no pide permiso ni se disculpa.

5. Para Morena, la lección es múltiple. Al Gobierno Federal y a la cúpula nacional les pasó lo que al PAN en sus años de gobierno: se los chamaquearon. El PRI-Gobierno de Coahuila les hace creer que son sus amigos, les jura lealtad y, a la primera de cambio, les da la puñalada. Les baja la lana y, con esa lana, les baja los votos. Por su parte, a los dirigentes nacionales de Morena, como antes a los del PAN, poco les importa Coahuila; son muy pocos votos, los sacan en una fiesta en Iztapalapa.

6. Hay tres tipos de morenistas en Coahuila, como antes en el PAN. Los voluntarios de buena fe, que sólo se mueven cuando los candidatos inspiran; los que sí trabajan y se entregan a diario; y, finalmente, los que se venden, que suelen estar en la cúpula. Siempre lo hemos dicho en esta columna: no hay oposición que aguante cinco días en Saltillo; los tientan, los cooptan y luego los controlan. Hoy Morena no tiene candidato a gobernador: todos están noqueados. El piso está más que parejo: nadie tiene ventaja. Quienes pensaban que la tenían, ya la perdieron, y no importa ni el apellido ni la cartera. La contienda interna de Morena se decide en 2027.

7. Es muy cómico ver cómo la oposición a Morena en la cancha nacional lleva a muchos “demócratas” a justificar, purificar e incluso avalar las fechorías del PRI en Coahuila. Aunque ya forman parte de nuestros usos y costumbres, el secuestro de opositores, el uso de la fuerza pública para inhibir el voto, la cooptación y la compra de votos siguen tan vigentes como siempre. “Pero Morena hace lo mismo en otros estados”, me dicen. Pregunto yo: ¿y eso lo hace correcto?

8. Da ternura ver a la dirigente nacional de Morena quejarse de la compra de votos. Y no porque ellos también lo hagan en otros estados, sino porque pareciera que le sorprende el hecho. Habrá pensado que sus programas del Bienestar serían suficientes. ¿Qué esperaban? El PRI los tiene infiltrados y ubicados. Bienvenidos a Coahuila: van por 100 años del PRI en el gobierno.