Elena y el feminismo

Elena Garro existe en el pensamiento de nuestra generación como una talentosa artista a la que el machismo de la época no le permitió llegar hasta donde podría haber llegado. Esa era la idea con la que comencé a leer Elena Garro: Lectura múltiple de una personalidad compleja, libro más que escrito, construido por Lucía Melgar y Gabriela Mora a partir de testimonios de familiares, amigos, colegas, estudiosos y de la propia Elena a través de las numerosas cartas y entrevistas que dio durante su vida. Pronto me di cuenta que mi bonito artículo de reivindicación feminista se iba a enfrentar a un problema: Las palabras y acciones –documentadas y con testigos– de la señora Garro. Y es que la Elena real, la que no nos sirve de símbolo para otras tantas cosas, se negaba y probablemente sigue negándose desde la tumba, a las clasificaciones baratas.

Primera contradicción de muchas que iré encontrando: Elena era muy progresista en su accionar, pero siempre fue muy conservadora al hablar. Despreciaba al movimiento estudiantil del 68, primero, porque consideraba hipócritas a los dirigentes ideológicos del mismo que, a su ver, utilizaron a los estudiantes como carne de cañón; después, porque el movimiento es causa directa del auto-exilio al que se sometió por tantos años, pues a Elena Garro la acusaron de ser una de las organizadoras de lo que terminó en la matanza de Tlatelolco. El miedo y la paranoia hacen que ella no se limite a negar su participación en el suceso, sino que también señala en los siguientes días a una larga lista de artistas e intelectuales, amistades incluidas, como verdaderos responsables. En poco tiempo Elena y su hija, por suerte o por imprudencias propias, se quedan solas y tienen que huir del país para no regresar hasta 1991, después de grandes gestiones. Es posible ver en los testimonios y en su obra la degradación de una autora que va perdiendo la esperanza. De esa oscuridad, pienso, surgen frases como la que le dice una Elena anciana a Verónica Beucker: “No soy feminista. ¿Por qué? Las mujeres manejamos sólo ideas que han descubierto los hombres”.