Entre Sting y Paul Simon

Con el mes de octubre, además de aniversarios como el de los 50 años de la salida del himno pacifista “Imagine” de la autoría de John Lennon, se han dado los cumpleaños de otros músicos importantes.

El primero de ellos se dio el pasado sábado 2 de octubre cuando el cantante y actor de origen inglés Sting cumplió siete décadas de haber nacido con el nombre de pila de Gordon Matthew Sumner, el mayor de cuatro hijos del matrimonio que formaron Ernest Matthew Sumner, quien combinaba los trabajos de ingeniero con el de lechero, y Audrey Cowell, quien se desempeñaba como peluquera. Su nombre artístico que en español significa picadura le vino de una ocasión que se puso un suéter de rayas que lo hacía parecer como abeja, y no dudó en utilizarlo al momento en el cual, luego de años de buscar un lugar en la música que lo apasionó desde pequeño formó el gran trío de rock “The Police” con Stewart Copeland y Andy Summers.

En el año de 1984, el mismo cuando participaba como actor filmando en los Estudios Churubusco de México la primera versión del clásico de ciencia ficción “Dunas”, bajo la dirección de David Lynch, Sting decide salir de The Police en el mejor momento de la agrupación para probar suerte como solista inclinándose más por el sonido de jazz que tanto lo apasionaba con un no menor éxito desde su disco debut de 1985, “The Dream of the Blue Turtles” y el resto es historia, puesto que ha mantenido una activa e igualmente exitosa trayectoria musical misma que combina con causas humanitarias en las que comenzó a participar precisamente desde 1984 cuando formó parte del proyecto musical “Band Aid” para combatir la hambruna en Etiopía.

Otro músico que también llegó a los 70 años de edad en su caso el pasado jueves 7 de octubre fue el cantautor norteamericano John Mellencamp, el mismo que a los inicios de los años 80 tuvo sus mayores éxitos en las listas de popularidad con clásicos como “Pink Houses”; “Jack and Diane”; “Hurts so Good” o “ROCK in the USA”, pero quien al igual que Sting se solidarizó con otros músicos originarios como él de áreas rurales de los Estados Unidos para hacer su propia aportación a causas sociales como el denominado “Farm Aid”, que siguiendo el ejemplo de la mencionada Band Aid o el Live Aid, ambas organizadas por el británico Bob Geldof, convocaron a los más importantes cantantes de la música country de los 80 para apoyar a los granjeros gringos.

Siguiendo con los cumpleañeros también de origen norteamericano el pasado lunes 11 quien estuvo de manteles largos fue el cantautor Daryl Hall al llegar a los 75 años de vida y quien fue conocido originalmente como parte del famoso dueto de principios de los años 80 Hall & Oates y quien también en la segunda mitad de los 80 inició con una aún vigente carrera como solista que lo llevó a formar parte también de bandas sonoras de películas como “Ready Player One” (2018).

Para terminar, a mediados de esta misma semana quien llegó a los 80 años de edad el pasado miércoles 13 fue el músico también norteamericano Paul Simon, quien inició también en el famoso dueto Simon & Garfunkel que alcanzó la fama con la banda sonora del clásico “El Graduado” (1967) y ya como solista incluso ha cantado con Sting en su gira conjunta 2014-2015.

