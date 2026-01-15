Episodio 2: Conexión del eje Venezuela-Brasil-Cuba con México...

Caracas, Venezuela.- En el Episodio 1 me referí a cómo el eje populista se apodera de la OEA para desde ahí buscar derrocar a las democracias del continente, no solo en el centro y sur, sino también intentarlo en Canadá, EEUU y México, siendo este último su presa más fácil desde la llegada de López Obrador al poder por la vía democrática, como sucedió con Hugo Chávez en Venezuela (1999). El modelo chavista fue replicado por AMLO desde su campaña; vean las similitudes: - Hugo Chávez gana las elecciones a Henrique Salas Römer, con una participación del 63.45% del electorado, después de haber formado un nuevo partido, que se alía con otros opositores al régimen que gobernaba en 1998, año de las elecciones.

- AMLO gana en 2018 a Ricardo Anaya (PAN) y a José Antonio Meade (PRI), con una participación del 63.42% de los electores. Forma a MORENA en el año 2011 conformado mayormente con cuadros importantes del PRI. El mismo AMLO salió del PRI al PRD y de ahí al nuevo movimiento político. - Hugo Chávez nombra coordinador de su campaña de 1998, al empresario Pedro Carmona Estanga, vinculado a partidos opositores a la alianza que llevó al poder al dictador.

- AMLO hace lo propio con Tatiana Clouthier, ex panista e hija de uno de los paladines de la oposición en México, el Maquío, reconocido también como líder de la empresa privada. - Hugo Chávez presenta un gabinete tentativo, en los puestos clave de Hacienda, Relaciones Exteriores, Educación, el Ejército y los puestos relacionados a la petrolera estatal venezolana, PDVSA. Todos ellos reconocidos por su capacidad en el gobierno y la empresa privada. Dos días antes de tomar protesta, los reemplaza por gente de sus afectos y lealtades. Nada qué ver con los anteriores en cuanto a capacidad.

- AMLO hace lo mismo: Presenta a Héctor Vasconcelos (Relaciones Exteriores), Carlos Urzúa (Hacienda), Esteban Moctezuma Barragán (SEP), entre otros. Poco antes de asumir la presidencia, saca a Vasconcelos y mete a Marcelo Ebrard; Urzúa permanece en el gabinete tan solo siete meses y muere en un extraño accidente ocurrido en su casa, el 19 de febrero de 2024. Moctezuma Barragán deja la SEP para irse como embajador de México en EEUU, tras la renuncia de Martha Bárcena a ese puesto, el 14 de diciembre de 2020. - Hugo Chávez institucionaliza y les da poder a organismos descentralizados enfocados en “tareas para generar bienestar a la población”. - AMLO crea la Secretaría de Bienestar, el Banco del Bienestar y un montón de programas que buscan mejorar la calidad de vida de los mexicanos. - En el primer año del mandato de Hugo Chávez aparece el Cártel de los Soles y se convierte en el principal traficante de drogas hacia EEUU, vía Colombia y México, donde cuenta con el apoyo de funcionarios del gobierno y capos del narco en ambos países.

- A los siete años del gobierno de MORENA , el gobierno de EEUU estima que más del 60% del territorio mexicano está en poder del crimen organizado, confabulado con funcionarios federales, gobernadores y alcaldes de todos los partidos políticos. Durante la dictadura de Chávez y Maduro, 1,168 empresas fueron expropiadas. - En los 6 años de AMLO y el primero de Claudia Sheinbaum , han sido nacionalizadas casi 1,000 empresas. A esto le llaman “rectoría del Estado”, pero es la misma gata, solo revolcada. Las más sonadas: ESSA, con la mina de sal más grande del mundo; Iberdrola, que vendió su participación al gobierno mexicano lo mismo que otras extranjeras; la productora de litio más productiva del continente americano (en Sonora), varias del sector energético y minero... - En Venezuela, la libertad de prensa ha sido coartada debido a represiones y al exilio de miles de periodistas críticos locales. Una encuesta que Grupo DETONA® realizó aquí en Caracas revela que el gobierno ha negado el 90% de las solicitudes de renovación de pasaportes a periodistas. El 95% asegura sentirse en riesgo, aún ahora, durante el gobierno provisional de Delcy Rodríguez. Los tres funcionarios que consideran de mayor peligro para su labor son Diosdado Cabello (100%), Alexander Granko (75%) y Alexis Rodríguez Cabello (66%). Tras la captura de Nicolás Maduro, el régimen que ahora conduce Delcy Rodríguez obstaculiza aún más cualquier tipo de llegada de la prensa internacional a Caracas. No solo impide el ingreso de medios extranjeros, sino que torna todavía más peligrosa la labor para los periodistas venezolanos dentro de ese territorio. Más de 500 periodistas de todo el mundo han hecho de la ciudad colombiana de Cúcuta un embudo. En la frontera con San Antonio de Táchira, Venezuela, el fuerte control de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) del chavismo, frena cualquier posibilidad de entrar en tierra venezolana. No me pregunten cómo le hicimos, pero Grupo DETONA ® está en Caracas, a salto de mata, pero está aquí.