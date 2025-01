Equipos de Gobierno: Dinámica de los grupos de poder

Hace unos días escuché un programa en el que suele participar el general H.R. McMaster . Se trata de un militar e historiador que hoy en día realiza trabajo académico. Fue por un tiempo asesor de seguridad nacional de Donald Trump .

En una de sus participaciones McMaster comentó que en el equipo de Trump y, para efectos prácticos, en todos los equipos de gobierno, suelen participar tres tipos de personajes, independientemente de cuáles sean sus intenciones: A) Los que llevan a cabo su trabajo con el gobernante como su eje rector, B) los que participan para avanzar una agenda propia y C) los que buscan contener al gobernante en turno.

A) Los que llevan a cabo su trabajo con el gobernante como eje rector consideran ocioso pensarse ajenos o independientes de quien ganó la elección, sea el presidente, el gobernador o el alcalde. El electorado va a calificar su desempeño sin importarle mucho quienes han trabajado bajo su mando. El equipo más cercano al gobernante, su staff, es quien mejor entiende esto. Saben que llegaron con el gobernante electo y que se irán con él. Si el líder tiene éxito, le va bien al gobierno y, en consecuencia, a los gobernados. Entre más pequeño es un gobierno es más sencillo que prevalezca este grupo.

B) Los que entran al equipo de gobierno para avanzar su propia agenda suelen encontrarse en burocracias mayores y, por lo general, forman parte del gabinete. Han sobrevivido durante varios gobiernos o son producto de acuerdos electorales entre grupos de interés. Consideran que, sin ellos, el gobernante no hubiera llegado al cargo y, por lo tanto, participan en la administración para cobrar favores. Se sienten independientes de quien ejerce el mando y harán lo que les plazca, en el marco de los acuerdos y de las leyes.

C) Finalmente tenemos a los que buscan contener o boicotear al gobernante. No importa si se encuentran cerca o lejos de él. Algunos hacen o piensan que lo hacen para cuidar al país, al pueblo o a su grupo de las acciones de un gobernante incapaz, problemático o contrario a sus intereses. No respetan al gobernante electo, en el fondo tienen rencor porque él sí llegó al cargo y ellos no. Otros simplemente buscan boicotear los esfuerzos del gobierno porque no creen en su causa. Hay los que son inamovibles por mandato de ley; otros simplemente quedan relegados, no salen de la administración, pero desde ahí urden su venganza.

No piense en ninguna administración en particular, existen estos personajes en todos los gobiernos de todos los partidos y en todos los niveles. Algunos gobiernos tienen la suerte de que sus dinámicas diarias terminen por complementarse y producir buenos resultados. En otros, la cosa se complica, el boicot es permanente y terminan echados del poder por falta de resultados.

En un análisis final, corresponde al alcalde, al gobernador o al presidente darse cuenta de que esta realidad existe y está presente. Para eso cuenta con un jefe de gabinete. No van a cambiar esta realidad, siempre ha sido así, está íntimamente ligada a la condición humana y la lucha por el poder. Ni los liderazgos más fuertes, exitosos o no, han podido cambiar esta realidad.

Entender esto es el primer paso para conseguir un gobierno exitoso. El gobernante, con su jefe de gabinete, puede activar o desactivar dinámicas y resistencias; delegar funciones y asignar responsabilidades, dar seguimiento y exigir metas y resultados. Chamba mata grilla y los procesos hacen que el gobierno se mueva y eviten la parálisis.