¿Es necesario exhibir fianza para acceder a la justicia?

Los hechos

Una persona adulta mayor pretende anular una sentencia porque la considera injusta: alega que un bien que forma parte de la sucesión hereditaria a la que tiene derecho se adjudicó en forma indebida a otra persona, es decir, la persona propietaria (de cujus) en realidad estaba muerta a la fecha que supuestamente hizo la transmisión. Luego, afirma el actor, hubo un fraude en la sentencia que reconoció esa propiedad.

El Derecho

Conforme a la ley, las personas tienen derecho a que un juez imparcial las escuche en un juicio debido para defender sus derechos patrimoniales. En este caso, la acción de nulidad del actor pretende dejar sin efectos la sentencia que otorga una casa a una persona que (supuestamente) no le corresponde: nadie tiene derecho, se alega, a recibir una propiedad de alguien que no concedió su consentimiento. Las personas muertas, evidentemente, no pueden disponer de sus bienes porque ya no pueden expresar su voluntad.

La controversia

La ley establece que, para admitir una demanda de nulidad de cosa juzgada, el actor debe depositar una fianza del treinta por ciento del valor de lo juzgado. Es decir, si una casa vale cien pesos, el actor debe depositar treinta pesos. De lo contrario, la demanda se debe declarar inadmisible. ¿Es constitucional exigir una fianza para acceder a la justicia?

Mi posición particular

En sesión pública, la mayoría del Pleno del Tribunal consideró que, por tratarse de una persona adulta mayor vulnerable (jubilado, sin mayores ingresos y con una enfermedad crónica), la obligación de exhibir la fianza no es constitucional porque afecta el derecho a la justicia de una persona que no tiene posibilidad de cumplir con esa carga procesal. En lo personal, voté a favor de no exigir la fianza para acceder a la justicia. Pero, por mi posición particular (reiterada en diferentes casos), tengo razones diferentes a la mayoría.