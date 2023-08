Extraterrestres... ¿Qué onda con ellos?

Los seres alienígenas junto con toda su parafernalia vehicular, así como la enorme maraña conspirativa que los encubre volvieron a cobrar relevancia mediática y a disputarse el interés de los abúlicos terrícolas siempre ansiosos por conocer el siguiente tópico para el aluvión de memes y momazos.

Incluso en los ámbitos más hilarantemente crédulos se llegó a reivindicar la figura y el prestigio (?) del ufólogo Jaime Maussan como el de un serio periodista e investigador, adalid de la verdad, luchador incansable por poner al descubierto todo lo referente al fenómeno ovni y a la conspiración que nos lo oculta. ¡No, bueno!

Casi que algunos hasta le pidieron perdón por haber dudado de sus afirmaciones y sus siempre borrosas evidencias, y hasta le suplicaron por un lugar en la venidera Arca Intergaláctica en la que tendremos a bien escapar de este mundo matraca, que todavía aguanta, pero nadie podrá culparnos si vamos viendo de una vez otras opciones.

Como ya sabrá, hace unos días el Gobierno de los Estados Unidos confirmó la presencia de visitantes extraterrestres y la posesión de tecnología alien que quizás nos permita conocer con el próximo iPhone de manera anticipada.

¡Mentira!

Lo cierto es que la prensa (una gran parte de los medios noticiosos), en su sensacionalista afán de vender, le dio un giro por demás chapucero a lo que no fueron sino una serie de audiencias relacionadas con la seguridad aérea de los EU y que poco o nada habrían tenido de particular de no ser por las declaraciones de dos personajes de muy dudosa credibilidad.

Fue particularmente el “testimonio” de un tal David Gursch el que causó todo el revuelo mundial y el furor de los entusiastas de la ufología y otros convencidos del turismo interplanetario.