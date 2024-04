Feliz cumpleaños número 20, Gmail... siento mucho abandonarte

Por Ezra Klein, The New York Times.

Se han propuesto un sinfín de teorías para intentar explicar por qué el internet causa tanta irritación estos días. La revista The New Yorker culpa de este cambio a las listas algorítmicas. Para la publicación Wired, el culpable es un ciclo en el que han caído las empresas: en vez de prestarles servicios a sus usuarios, los monetizan. Por su parte, MIT Technology Review sostiene que los responsables son los modelos de negocios basados en anuncios. El sitio web The Verge culpa a los motores de búsqueda. Concuerdo con todos estos argumentos. No obstante, me parece que hay otro más: nuestra vida digital se ha vuelto una serie de armarios de la vergüenza.

Un armario de la vergüenza es ese espacio de tu casa en el que amontonas las cosas que no tienen lugar en ninguna otra parte. No tiene que ser un armario. Puede ser un garaje, una habitación o una cajonera... o todos ellos. Independientemente de cuál sea ese espacio, su característica principal es que no aplicas ningún criterio para decidir qué va ahí. Hay cosas que necesitas. Hay cosas que nunca vas a necesitar. El problema es que, conforme se llena el armario, la idea de excavar en su contenido o intentar organizarlo se hace cada vez más agobiante para siquiera considerarla.

La era del armario de la vergüenza de internet tuvo un principio. El lunes pasado se cumplieron 20 años desde que Google presentó Gmail. Si en ese tiempo no utilizabas internet, es difícil explicarte cuán asombroso fue ese anuncio de Google. En ese entonces, la capacidad máxima de los buzones por lo regular era de 15 megabytes. Google ofrecía un gigabyte gratis... decenas y decenas de veces más espacio. Todos querían estar en Gmail. El problema era que alguien tenía que invitarte. Recuerdo haber competido por una de esas primeras invitaciones. También recuerdo la emoción que sentí cuando la conseguí. Mi sensación fue que era mi día de suerte. Sentí que alguien me había elegido.

Hace unos meses, maté esa cuenta de Gmail. Tengo más de un millón de mensajes sin leer en mi buzón. La mayor parte de lo que hay ahí es basura. Pero no todo. No tenía acceso a muchas cosas que necesitaba ver. Pero la función de búsqueda no me ayudó. No sabía qué estaba buscando. Los algoritmos de Google habían comenzado a fallarme. Lo que ellos consideraban prioritario no coincidía con lo que yo consideraba prioritario. Así que configuré una respuesta automática para indicarle a quienes me envíen un correo electrónico que esa dirección ya murió.

Gmail fue el resultado de un asombroso triunfo tecnológico. El costo de almacenar datos estaba cayendo en picada. En 1985, un gigabyte de memoria en disco duro costaba alrededor de 75.000 dólares. Para 1995, era de unos 750 dólares. Ya en 2004, el año en que arrancó Gmail, eran unos cuantos dólares. Hoy en día, es menos de un centavo. Ahora, Gmail ofrece 15 gigabytes gratis. Una maravilla, pero también un desorden.

La promesa de Gmail (enorme capacidad de almacenamiento mediada por potentes herramientas de búsqueda) se convirtió en la promesa de prácticamente todo en línea. Según iCloud, tengo más de 23.000 fotos y casi 2000 videos en alguna parte de los servidores de Apple. Tengo decenas de miles de canciones marcadas con ‘me gusta’ en alguna parte de Spotify. ¿Cuántos datos tengo en mi aplicación Notes? ¿Cuántas conversaciones tengo guardadas en mensajes directos de Messages, WhatsApp, Signal, Twitter, Instagram y Facebook? En esos archivos hay muchísimas cosas que disfruté. Muchísimas cosas que me encantaría redescubrir. Por desgracia, no puedo encontrar las cosas importantes en esa montaña de datos. Así que me rendí y decidí dejar de intentarlo.

Hace unos meses, decidí volver a tomar las riendas de mi vida digital. Empecé por mi correo electrónico. Me suscribí a Hey, un servicio de correo electrónico cuya perspectiva sobre la forma en que debe operar ese servicio es muy distinta. Gmail y prácticamente todos sus competidores se basan en la premisa de que cualquiera debe tener la posibilidad de enviarme un correo electrónico y luego yo debo guardar, clasificar, buscar y organizar en categorías esos mensajes. Hey opera con base en la premisa de que solo las personas cuyos correos electrónicos quiero recibir deben poder enviarme correos electrónicos.

La primera vez que alguien envía un mensaje, se recibe en un espacio denominado Screener (filtro); entonces, debes aceptar al remitente o marcarlo como no deseado. Si marcas a un remitente como no deseado, eso es todo. Nunca más ves correos electrónicos de esa dirección. Además, tiene otra función que me encanta: una pantalla limpia para responder tus correos electrónicos, que te deja pensar y redactar sin el barullo visual tan común en muchos otros servicios.

Hey me obliga a tomar decisiones en vez de alentarme a evitarlas. Debo preguntarme constantemente si quiero correos electrónicos de algún remitente y, si los quiero, a dónde deben ir. Tampoco estoy diciendo que Hey sea perfecto o que resuelva por completo los problemas que describí. Su función de búsqueda no se compara en absoluto con la de Google. Es muy difícil volver a encontrar correos que vi si no hice nada al respecto. No es posible clasificar distintos tipos de correo si provienen de la misma dirección. También se le complica mantener el hilo de conversaciones largas con muchos participantes. Además, echo de menos la integración fácil con los demás productos Google que necesito utilizar.

Pero, por ahora, lo que busco es fricción. Estoy agradecido (en serio) por lo que Google, Apple y otros hicieron para facilitar mi vida digital en las dos décadas pasadas. Por desgracia, que todo sea demasiado fácil también tiene un costo. Me dejé convencer de que no era necesario tomar decisiones. Ahora, mi vida digital es una serie de monumentos al costo de combinar una capacidad de almacenamiento máxima con una intención mínima.

Tengo miles de fotos de mis hijos, a pocas les puse alguna marca para volver a verlas. Tengo registro de casi todos los textos que he enviado desde que estaba en la universidad, pero no tengo ni la menor idea de cómo encontrar los que fueron significativos para mí. Durante muchos años acribillé con mis ideas a millones de personas en X (antes Twitter) y Facebook, pero no me di el tiempo para responder correspondencia con amistades queridas. Almacené todo, pero no conservé nada.

Solo yo tengo la culpa. No me quejo de que las grandes corporaciones me hayan hecho algo. Yo me causé estos males. Pero ahora busco software que insista en que tome decisiones en vez de susurrarme que no necesito tomar ninguna. No quiero que mi vida digital sea una serie de armarios de la vergüenza. Ahora empleo una nueva metáfora: quiero que sea un jardín que pueda cuidar, en el que pueda recortar la mala hierba y nutrir las plantas. c.2024 The New York Times Company.