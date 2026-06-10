‘Futbol México 70’ y ‘México 86’

Hoy nuestro país hace historia ya que por tercera ocasión, aunque ahora compartiendo el crédito con Estados Unidos y Canadá, es sede de una copa del mundo de fútbol soccer.

El cine, como el séptimo arte que, combinando narrativa visual y auditiva cuenta historias, transmite emociones y refleja realidades, no podía ser ajeno a este evento, y en lo que en un futuro cada vez más inmediato veremos producciones audiovisuales relacionadas al Mundial de Futbol 2026, ha dejado documentadas dos producciones, una filmada en tiempo real y dentro del género documental, y la segunda realizada el año pasado como una total ficción. Ambas están disponibles a través del streaming y nos recuerdan a quienes los vivimos, así como les “descubren” a los que no, las realidades que se experimentaron en las ediciones de México 1970 y 1986.

La primera de ellas, disponible en una copia remasterizada y por tanto resistiendo muy bien el paso de los años en la plataforma de Tubi, es el largometraje documental “Futbol México 70”, película que, contrario a lo que pudiera pensarse, financió una productora extranjera llamada “The Rank Organization” pero que de forma muy merecida la asignaron al cineasta mexicano Alberto Isaac, luego de haber sido nominado al Oscar en 1969 por su documental “Olimpiada en México”. Combina la narración del primer actor Claudio Brook con la participación de la actriz Luz María Aguilar como la mamá de un niño que se escapa de su casa para ir al Mundial 1970.

Sin embargo, la presencia de estos actores es solo el hilo conductor de un documental donde, por su propia esencia, los verdaderos protagonistas son los participantes sobre los estadios de las ciudades sede de nuestro país, entre los que destacaron desde jugadores mexicanos de nuestra selección en su momento hasta los de la selección ganadora de la Copa del Mundo de aquella edición, Brasil, con un jugador estrella como Pelé, combinados con acontecimientos como la ocasión en que a finales de junio de 1970 los mexicanos se dieron cita por primera vez en el Ángel de la Independencia para festejar el pase de la selección mexicana a cuartos de final.

La segunda opción es la película número 1 de Netflix en estos días, “México 86”, que recrea la hazaña de personajes ficticios (Diego Luna, como Martín de la Torre) y reales (Daniel Gímenez Cacho como Emilio Azcárraga), que se encargaron tras bambalinas de negociar la realización de la Copa Mundial en nuestro país, pero aunque es de la autoría de uno de los mejores directores mexicanos de hoy día como Isaac lo fue en su momento, Gabriel Ripstein (“600 Millas”), el resultado queda por debajo de otras colaboraciones del director con los actores mencionados (“La Máquina” y “Un extraño enemigo”) pero divierte dentro del contexto de la realidad detrás del Mundial 2026.

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