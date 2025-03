Gentrificación en Panamá: ¿Un mal necesario?

Ya no me encuentro en Panamá. Desde el martes por la noche llegué a Campinas , en Brasil, donde permaneceré seis semanas. Sin embargo, en esta entrega quiero seguir hablando de Panamá , pues el tema lo amerita : la gentrificación, un fenómeno que está ocurriendo en muchas ciudades del mundo y cuyo caso más emblemático quizá sea Harlem , en Nueva York.

No hay manera de negar que estas quejas tienen fundamento. Y, sin embargo, ¿qué sería del Casco Antiguo sin la gentrificación? Para un transeúnte como yo, el deterioro de las edificaciones que aún no han sido rescatadas salta a la vista. Y aunque no se debe anteponer el bienestar de un inmueble al de las personas, tampoco es posible vivir dignamente en una vivienda que se cae a pedazos. Por eso, no me resulta sencillo rechazar la gentrificación, aun cuando comprendo las razones de quienes se oponen a ella, especialmente cuando se trata de edificaciones con un valor arquitectónico que merece ser preservado. Pero nada es perfecto en esta vida. Todo tiene un precio y, lamentablemente, las personas más pobres suelen pagar los más altos.

Quienes lideran proyectos como el del Casco Antiguo panameño deberían incluir en sus planes soluciones para los habitantes originales de las zonas a recuperar. No basta con esperar a que vendan sus propiedades o se marchen porque ya no pueden pagar el costo de la transformación. Es necesario ofrecer alternativas reales, tanto para quienes desean irse como para quienes buscan permanecer. Si la gentrificación es inevitable, si es un mal necesario, entonces quienes más se benefician de ella deberían asumir, al menos, parte de sus consecuencias. Pero vivimos en un mundo donde el egoísmo manda.