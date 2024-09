Les platico:

“El doble diezmo”, le llaman los proveedores afortunados que salen con contrato en mano de las oficinas que controlaba Mike Flores -alias Miguel Angel Flores Serna- en el Palacio de Gobierno -antes- y ahora, desde su cubículo en el Congreso del Estado, tras ser nombrado por su “cuñado” como coordinador del MC en la 77 Legislatura local.

Rinden cuentas al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJFA), que despacha en unas ostentosas oficinas, cuyas vistas panorámicas apuntan directo a la Sierra Madre.

Los proveedores del gobierno del Estado demoran hasta siete meses para obtener sus “credenciales”, después de pasar lo que en el argot se denomina como “filtros pantalla”.

“El doble diezmo” se les cobra mediante una entrincada maraña de operaciones bancarias que los protege contra el SAT y ante los mismos socios de las empresas proveedoras, que no tienen los contactos con Samuel Orlando García Mascorro, el papá del gobernador y presidente de las sociedades que controlan a FJFA y GMA Firma Jurídica Fiscal.

“Los que obtienen los contratos con el gobierno joden al fisco y a sus propios socios”, me dijo un empresario de San Pedro Garza García, que demandó a un “examigo” suyo -así le llama- por ocultarle información sobre las operaciones del negocio de ambos.

Chantaje entre socios

Se trata de un juicio mercantil que se está volviendo penal debido al chantaje que sufre uno de los socios de esa empresa, a manos de otro que le quiere cobrar una “indemnización” a cambio de darle el control de las cuentas bancarias e información sobre los manejos financieros.

“Mi ex amigo no sabe que es un delito ocultarse información estratégica -financiera- entre socios. Cuando le pedí que me compartiera las claves de acceso a las cuentas bancarias, rompió la comunicación conmigo.

A través de un intermediario me está pidiendo una suma de dinero a cambio de las claves.

Está obligado a dármelas porque yo soy dueño del 80% de las acciones y él tan solo del restante 20%, pero como se niega, ya lo demandé y al ganarle, voy a exponer todo el mugrero de la relación que se trae con los Samueles”, me dijo.

Y fue más allá al decirme que mediante el juicio que interpuso contra su socio, se ha enterado que no es el único y “no tendré empacho en ventilar toda la información que traigo. Solo te anticipo que es un verdadero marranero el de los Samueles”.

Gobierno pobre, gobernador rico

FJA y GMA han facturado desde el año 2016, más de $2,400 millones.

Conforme avanza la carrera política de su vástago, Samuel Orlando crece en sus negocios por todos lados.

Para el pago a proveedores del gobierno de NL entra en acción la red de factureras que disfrazan sus ingresos, e incluso los de sus clientes, mediante depósitos a sindicatos inexistentes por el concepto de “cuotas laborales”.

Todo esto ocurre mientras el gobierno de NL, bajo el mando de Samuel García, es el más endeudado de todo México.

Aquí aplica bien el dicho -modificado- de: gobierno pobre, gobernador rico.

Cajón de sastre:

- Otro día más sin que Samuel García ni Miguel Treviño de Hoyos den la cara ante la criminal agresión que sufrió en San Pedro Garza García, un técnico de la banda musical más famosa del mundo, Los Jonas Brothers.

- Pobre Nuevo León y pobre SPGG en manos de ese par de improvisados incapaces.

- Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable, Intrusivo, Irredento, Irreverente, Implacable, Indómito e Imparable -más que Samuel- Iván.