Grupos nacionales con influencia política en Coahuila

¿Hay algunos organismos de carácter nacional con influencia política que tienen representación en Coahuila y que poseen una fuerza para tomar actitudes frontales con el Gobierno del Estado?

Claro, y uno de ellos, el más influyente es, sin duda, el poderoso Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Este sindicato siempre ha mostrado tener fuerza al conseguir para sus miembros lo que solicitan, utilizando una firmeza en sus peticiones que ha ido in crescendo, de manera que sus dirigentes han llegado a doblegar a presidentes concediéndoles lo que piden, por lo que es preferible aprobar sus peticiones con el fin de que el gobierno siga en el poder sin disturbios.

Antes del inicio de la campaña política de Manolo Jiménez a la gubernatura del Estado, la dirigencia de la agrupación magisterial nacional y el partido Morena lograron acercamientos dando lugar a promover acciones con el fin de que el sindicato apoyara a ese partido político con fines de conveniencia para ambas partes. Un juego de ganar ganar.

Tras bambalinas, pude conocer información fidedigna según la cual se tomarían algunos acuerdos con el fin de que el organismo sindical se inclinaría hacia ese partido a cambio de concesiones otorgadas por el sector oficial al consentir el beneplácito a la candidata presidencial, ya que el número de votantes ayudaría abundantemente a más de su fuerza como sindicato.

Esa información la publiqué en mis espacios mediáticos con el objeto de que llegara a oídos del equipo del candidato local, el hoy gobernador, y se midieran los caminos, sin embargo no conocí interés debido a un hermetismo existente que impedía conocer, mediante una retroalimentación, indicios de afianzar una operación que comprobara la existencia de esa ola magisterial derivada de la implementación de una logística -no tácticas, que es lo que hacen los principiantes en estas lides- que se utilizara como escudo y complicara el camino por donde llegarían los nuevos opositores actuando en consecuencia. La información bien empleada es un vehículo muy eficaz que puede alcanzar a debilitar conflictos y atajar una metástasis. Ahora ya sobre la marcha, lo sustantivo de la actividad gubernamental es que llegue a la ciudadanía mediante la ejecución de reglas generalmente aceptadas en su actividad periodística y permanezca en el entendido general, por lo que es imperante poseer una comprensión demostrativa en este renglón y no actuar en forma por demás empírica.

Hay otros grupos, como el del Sindicato del Seguro Social, y los pertenecientes a la CTM que, aunque más débil en sus acciones, solo se circunscriben a pelear por sus peticiones un poco más benévolas que les son concedidas sin mayor trámite, pues ahí los sindicalizados son más condescendientes pero sin claudicar en lo que solicitan.

Por otra parte y por lo que se refiere a la información que es compartida por el gobierno a los periodistas, es importante reconocer cuando se tiene la primicia de una noticia antes de que la tenga el propio gobierno -aquí abro un paréntesis y perdonando mi petulancia anticipé el deseo de Mejía Berdeja de jugar por la gubernatura, lo cierro-, pues muchas veces los empleados de los medios de información y los editorialistas independientes poseen en algunas ocasiones signos de conocer primero las noticias que son importantes, en este caso, el gobierno por conveniencia, después de confirmarlas debe proceder a su difusión en forma estratégica considerando puntos neurálgicos.

El mismo gobierno de los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo, ha reconocido que la fuerza del gobierno está unida a los periodistas, lo que se ha logrado con el apoyo de asesores presidenciales con vasta experiencia, quienes desempeñan un papel que ha dado resultados.

Es cierto hay que tener una mano derecha fortalecida y una izquierda que sea manejada con tacto de manera que no se dé lugar a dificultades.

