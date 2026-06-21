Hablando del Día del Padre: ‘Papá gobierno’ y la pérdida de la libertad individual

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    Hablando del Día del Padre: ‘Papá gobierno’ y la pérdida de la libertad individual
    CUARTOSCURO

Esta forma paternalista de gobernar genera una comodidad que empobrece a la ciudadanía en muchos aspectos, pero algo que debería preocuparnos es que uno de los mayores impactos que produce es la merma de la libertad individual de las personas

Hace días recordé aquel término de “papá gobierno”, utilizado para describir a un sistema político en el que el gobierno toma un papel controlador sobre la sociedad, porque asume la responsabilidad de resolver los problemas económicos y sociales, de manera que genera una alta dependencia de la ciudadanía respecto de los programas de asistencia social.

Esta forma paternalista de gobernar genera una comodidad que empobrece a la ciudadanía en muchos aspectos, pero algo que debería preocuparnos es que uno de los mayores impactos que produce es la merma de la libertad individual de las personas.

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En efecto, cada persona debe tener garantizado su derecho a vivir como lo decida, con la responsabilidad que corresponde a esas decisiones, pero cuando tomamos la comodidad de que otros se hagan responsables por nosotros, entonces también cedemos control sobre nuestro poder de elegir.

La paradoja está en que, en la medida en que el Estado provee, se arroga el poder para decidir por la ciudadanía qué consumir, cómo vivir, qué producir, cómo celebrar contratos e incluso qué proyección podemos darle a nuestra vida.

Lo cierto es que esta “intervención” puede tener diversos grados, desde esta actitud paternal en la que el gobierno asume, literalmente, el papel de “padre” que decide, protege y resuelve la vida de sus ciudadanos, limitando, además de la libertad individual y la iniciativa privada, y fomentando la simple dependencia que se genera a través de dádivas o programas sociales que crean clientelismo electoral, lo que a la larga mantiene a la población en la pobreza en vez de generar condiciones de salud, educación, empleo y desarrollo; o los subsidios, mediante los cuales sólo interviene cuando la ciudadanía no puede resolver una problemática por sí misma, fomentando la autonomía y la libertad.

Adoptar y normalizar esta forma de infantilización de la ciudadanía tiene también efectos negativos en el sistema democrático porque la ciudadanía pasa de ser una figura activa a una que sólo se limita a recibir beneficios; deja de convertirse en observadora y de exigir rendición de cuentas, porque percibe sus derechos como favores de quien gobierna.

Además, los programas de asistencia social que se establecen de forma masiva, sin reglas claras de operación ni regulaciones específicas, se utilizan como herramientas de control social y político, lo que puede distorsionar la sana competencia, debido a que a su vez se fomenta el liderazgo carismático de las personas al frente de este tipo de gobiernos, que se convierten en las únicas capaces de proteger a quienes integran el conglomerado social, situación que debilita la confianza en las instituciones democráticas y la división de poderes.

Como consecuencia natural de lo anterior, a la larga, la participación ciudadana tiende a reducirse y la sociedad se divide entre quienes son beneficiarios desprotegidos y quienes se oponen al bien común, lo que fragmenta el tejido social que resulta necesario para fomentar acuerdos democráticos en pro de la comunidad y del propio Estado.

Sin embargo, esto no significa anular cualquier tipo de intervención en favor de las personas, sino establecer mecanismos que permitan caminar de la mano con el apoyo y el fomento de la cultura democrática, evitando que estas acciones se conviertan en herramientas de manipulación electoral, blindando la parte institucional a través de padrones públicos y auditados por organismos independientes, que funcionen a través de criterios técnicos y medibles que determinen quiénes tienen derecho a recibir dichos subsidios o apoyos, evitando la discrecionalidad, además de garantizarlos en una norma que sea perdurable y previsible, que se sostenga en el tiempo al margen de los vaivenes políticos.

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Pero algo que debería ser imprescindible en este escenario es que aquellas personas que se vean beneficiadas de estos esquemas tengan una vía de devolución al Estado que contemple una responsabilidad social, como garantizar un determinado nivel académico, revisiones de salud preventiva o de seguimiento, o brindar colaboración con experiencia o trabajo en favor de la comunidad, con la finalidad de que contribuyan a la construcción de las propias instituciones estatales o de políticas públicas que puedan generar mejores condiciones de vida para toda la población.

Ese es el punto en el que, de forma equilibrada, podemos “crecer” y convertirnos en “adultos” en los que se pueda confiar, capaces de asumir la parte que nos toca, sin pretender que “papá” nos resuelva la vida... Mientras tanto, ¡feliz Día del Padre!

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Karla Verónica Félix Neira

Karla Verónica Félix Neira

Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila; Maestra en Justicia y Derecho por la Universidad Autónoma del Noreste; Especialista en Justicia Electoral y Maestra en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral y Máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y el Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas.

Es magistrada en el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. Fue consejera del Instituto Electoral de dicho estado de 2015 a 2020. Con anterioridad a este nombramiento, se desempeñó como secretaria general de Acuerdos del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Coahuila, además durante periodos de licencia fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Monterrey del TEPJF, en la cual se encuentra habilitada, para dicho cargo, al día de hoy. También laboró en el Poder Judicial del Estado de Coahuila en diversos cargos judiciales en la Sala Colegiada Civil y Familiar y en juzgados del fuero común en materias Civil, Mercantil, Familiar y Penal.

Entre sus actividades de actualización y formación continua destacan los cursos y seminarios en materia de igualdad de género, derechos humanos, políticas públicas, planeación estratégica, justicia abierta, así como cursos específicos en diversos temas electorales. Además, ha combinado sus responsabilidades como servidora pública con las de docente y ha participado como autora en revistas especializadas en materia electoral y capítulos de obras colectivas.

Forma parte de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente (RENACEDI), es fundadora de la Red +Mujeres Coahuila y miembro de la Red de Mujeres en Plural (MenP), Red de Mujeres Líderes de las Américas (MLA), Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicanos (AMMEL), Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM), la Barra Mexicana de Abogados (BMA), del colectivo 50+1 Capítulo Coahuila y de la Asociación de Licenciadas en Derecho de Coahuila.

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