Morena oculta red de pagos millonarios mediante FinaBien: MCCI

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    Morena oculta red de pagos millonarios mediante FinaBien: MCCI
    Morena habría pagado 3 millones 520 mil pesos solo por concepto de comisiones de las transferencias. ESPECIAL

Habrían usado Financiera para el Bienestar para dispersar 252 mil pagos de presuntos apoyos sociales en todo el País

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena recurrió a la Financiera para el Bienestar (FinaBien) para dispersar 252 mil pagos de presuntos apoyos sociales en todo el país, esto, pese a que la ley electoral ni los estatutos del partido guinda le establecen atribuciones para entregar este tipo de ayudas.

De acuerdo con la publicación titulada “La red oculta de pagos de Morena: 252 mil “apoyos sociales” mediante Finabien” publicada por los periodistas Eduardo Buendía y Raúl Olmos, el Comité Ejecutivo del partido oficialista habría recurrido al organismo público para el desembolse millonario durante el liderazgo de Mario Delgado (2020-2024), sin embargo, esto podría representar una ilegalidad.

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“Ni las leyes electorales ni los estatutos internos de Morena consideran entre las atribuciones de los partidos el pago de ‘apoyos sociales’, por lo que se pudo haber incurrido en una ilegalidad”, escriben los periodistas.

El reportaje indica que MCCI obtuvo reportes internos que confirman que el CEN de Morena pagó 3 millones 520 mil pesos tan sólo por las comisiones cobradas para dispersar 252 mil 901 “apoyos sociales” a través de remesas nacionales o “giros” y por cada pago, Finabien habría cobrado una comisión de 12 pesos más IVA.

Una auditoría interna realizada en 2025 en FinaBien y en poder de MCCI, refiere que de los 252 mil 901 giros contratados, sólo se realizaron 140 mil 878 operaciones, por lo que, afirma, se reintegraron a Morena comisiones por 1.6 millones de pesos que ya había pagado.

“Aun con un monto mínimo de 100 pesos por operación, el desembolso de Morena sería millonario, sin que de ello se haya dado cuenta a las autoridades electorales”, destaca la investigación.

Cabe resaltar que entre los objetivos de la financiera están el mejorar y ampliar los servicios y productos para promover la “inclusión financiera” de la población, con énfasis en “la más desfavorecida”.

IRREGULARIDADES Y EL ANTECEDENTE DEL ‘CASO MONEX’ CON PEÑA NIETO

Este caso se vuelve aun más grave ya que un exconsejero electoral consultado por MCCI comentó para la investigación que un antecedente ocurrió en 2012 con el llamado “caso Monex”, un escándalo de corrupción en donde se usaron tarjetas prepagadas para dispersar dinero en las campañas electorales donde resultó ganador el priista Enrique Peña Nieto.

Según la investigación actual sobre Morena y FinaBien, el marco legal sobre partidos políticos y procesos electorales en México, no establece que la distribución de “apoyos sociales” sea una función de los partidos políticos, por lo que, de acuerdo al experto, podría resultar una ilegalidad.

El acuerdo entre Morena y FinaBien supuestamente operaría por un año comenzando desde el 1 de junio de 2022 pero terminó hasta el 28 de junio de 2024, 26 días después de las elecciones presidenciales donde resultó electa la actual presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre las irregularidades presentadas por Mexicanos contra la Corrupción sobre el acuerdo del partido guinda y la financiera se encuentran: el ocultamiento del contrato entre Morena y FinaBien al Instituto Nacional Electoral (INE), el uso de recursos por parte de Morena que no le corresponden para la entrega de apoyos sociales y finalmente la omisión de la ley antilavado de dinero, es decir, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

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