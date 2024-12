Infecciones respiratorias: no son un problema trivial

Uno de los problemas de salud con el que los seres humanos estamos más acostumbrados a lidiar es el de las enfermedades respiratorias que conocemos comúnmente como gripe, catarro o tos. En el argot médico se trata de un conjunto de padecimientos que se clasifican bajo el nombre de Infecciones Respiratorias Agudas ( IRAS ).

Tales afecciones, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS ), “son un grupo de enfermedades causadas por diferentes microorganismos como virus y bacterias que afectan oídos, nariz, garganta y hasta los pulmones”, la mayor parte de las cuales “se curan sin necesidad de dar tratamiento”.

Las manifestaciones de tales padecimientos las conocemos muy bien: “escurrimiento y/o congestión nasal, tos, dolor de cabeza, fiebre, mal estado general, ronquera, dolor o secreción de oídos, pérdida del apetito y/o vómito”.

Pero aun cuando, por regla general, las IRAS no requieren tratamiento médico para desaparecer, no son un problema trivial y pueden complicarse de forma importante, sobre todo entre niños y adultos mayores que presenten uno o más factores de riesgo, tales como bajo peso al nacer, desnutrición, hacinamiento o esquemas incompletos de vacunación.

Por ello es que no deben obviarse los cuidados y, sobre todo, no deben relajarse las medidas preventivas, pues lo mejor es no contraer ninguna de estas infecciones.

Sin embargo, lejos de tal posibilidad, la estadística muestra que el número de casos de personas diagnosticadas con alguna IRA está creciendo de forma importante y, como lo consignamos en el reporte que publicamos en esta edición, todo hace indicar que ello se debe a que hemos bajado la guardia en lo que a prevención se refiere.

En efecto, durante la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, el número de personas diagnosticadas con alguna IRA disminuyó sensiblemente en Coahuila, cayendo hasta los 230 mil 252 casos en el año 2021. En contraste, este año se han registrado 405 mil 621 hasta la semana número 50.

¿Por qué disminuyó de manera tan importante la incidencia de enfermedades respiratorias en la pandemia? La respuesta la conocemos bien: las estrictas medidas de distanciamiento social, el uso generalizado de mascarillas, el confinamiento y la restricción de actividades públicas redujeron la propagación de virus respiratorios.

No es necesario, desde luego, volver a colocarnos en la misma situación que nos impuso la pandemia. Sin embargo, valdría la pena que no olvidáramos las lecciones que nos dejó este doloroso periodo y recuperáramos las relativas a las acciones preventivas.

Y es que, como ya se dijo, aun cuando las IRAS no sean enfermedades peligrosas en sí mismas, los factores de riesgo y la falta de atención adecuada pueden derivar en complicaciones serias que impliquen incluso poner en riesgo la vida. Por ello, en este caso como en otros, cabe recordar, como dice la frase institucional, que “más vale prevenir”.