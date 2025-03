Inicia CTM adhesión a las filas de Morena... ¿en Coahuila también?

La CTM nacional inició de manera oficial el proceso de afiliación a Morena, y Michoacán es el primer estado de la república en sumarse a la Cuarta Transformación.

En Coahuila, Tereso Medina, líder estatal de este organismo político, dicen, intenta aplazar el movimiento, pues prefiere ser de los últimos estados en adherirse al morenismo nacional.

Apenas el pasado 28 de febrero, Jesús Mora, dirigente estatal de Morena en Michoacán, hizo el anuncio formal ante representantes cetemistas morelenses, convertidos ahora en aliados.

Tereso Medina, en meses pasados, denostó y destituyó del liderazgo cetemista en Piedras Negras a su compadre Leocadio Hernández por hacer pública su amistad con el petista Ricardo Mejía.

De mantenerse la adhesión cetemista a Morena, Tereso y Leocadio serán ahora compañeros en la alianza electoral Morena-PT, aunque Leo se encuentra en la cárcel.

Al tiempo...

HOW ARE YOU?

Para los agoreros del desastre, es bueno informarles que un jefe policiaco de alto nivel en Coahuila no tiene cuentas pendientes con la justicia de Estados Unidos.

Al menos es lo que se vio en su reciente viaje a Las Vegas, Nevada, en un avión atiborrado de saltillenses.

Testigos presenciales dijeron que, al bajar de la aeronave, el subsecretario fue abordado por tres agentes que lo apartaron del resto y amablemente lo invitaron a pasar a una revisión rutinaria.

Tras varios minutos, el funcionario estatal salió ufano y tranquilo del cuarto de interrogatorio y revisión y abandonó rápidamente el aeropuerto rumbo a la distracción.

El que nada debe, dicen que dijo...

PALABRAS, PALABRAS

De 15 días en 15 días, se quejan ganaderos de Coahuila que la Secretaría de Fomento Agropecuario los trae dando vueltas con el tema de la exportación de ganado a Estados Unidos.

Los productores de reses tienen desde octubre pasado escuchando esta promesa y temen que, a como van las cosas, este 2025 se cumpla un año sin exportar.

Las pérdidas por el cierre de la frontera a la importación de estos ejemplares en Estados Unidos ocasiona ya serias afectaciones económicas al sector ganadero.

Miles de cabezas de ganado se quedan en los ranchos de la entidad sin que exista una explicación oficial satisfactoria.

Chuma, ahí te hablan...

MEXA QUE MÁS APLAUDA

Tremendo zafarrancho se suscitó entre clientes ebrios del antro La Mexa, de Torreón, el sábado pasado.

Un hombre se enfrentó a golpes contra varias mujeres al interior del centro de entretenimiento, que según denuncian en redes sociales, un día sí y otro también ocurren broncas.

El bar La Mexa se encuentra ubicado en el tradicional Paseo Morelos, y reportan que es propiedad del rector de la UTT, Carlos Centeno, y que por eso goza de protección municipal.

El titular de la UTT tiene una hija regidora que repitió en el cargo en la presente administración del alcalde Román Alberto Cepeda.

Carlos es conocido por haberse salvado de un atentado en su contra en Plaza Galerías, de Torreón.

El Paseo Morelos dejó de ser un lugar seguro para turistas y las familias laguneras...

LA PREGUNTA DE HOY

