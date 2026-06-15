Iván el terrible, el estratega de Morena

Silva –quien no tiene parentesco con la coordinadora oficial de Comunicación Social, Paulina Silva– se ha apoyado en la arquitectura que usó Ramírez Cuevas para ser ahora él quien dispare los cañones contra medios y periodistas críticos para descalificarlos, dañarles su reputación y neutralizarlos. En las últimas semanas, ha trascendido, ha invertido decenas de millones de pesos en las redes sociales para cambiar el rumbo de la conversación y desviar la atención de los políticos de Morena presuntamente vinculados con el crimen organizado.

Se llama Iván Silva y es, probablemente, la persona más influyente en Palacio Nacional . Dirige Heurística , una consultora político-electoral que nació en Guadalajara trabajando para el PRI y el PAN, y terminó manejando la estrategia electoral y las redes de las campañas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum . Operó desde el war room de López Obrador en la contienda de 2018 junto con Jesús Ramírez Cuevas, quien armó la maquinaria de propaganda del régimen que contribuyó a dividir a la sociedad y a establecer el odio. Viejos amigos, hoy se encuentran confrontados, porque en las luchas palaciegas, Silva se ha impuesto y es quien tiene el oído de la Presidenta y quien le fabrica la realidad que quiere oír.

Silva es quien tiene el presupuesto del gobierno para lavar la cara del régimen, maquillar las verdades para hacerlas parecer mentiras y atacar a los críticos. De su oficina salió el estudio que dieron a conocer en una mañanera sobre la existencia de una conspiración de la ultraderecha detrás de la marcha de la Generación Z, a finales del año pasado, y los insumos torcidos para atacar al empresario Ricardo Salinas, a quien consideran en Palacio Nacional como un posible fuerte contendiente por la Presidencia en las elecciones de 2030. Sin que existan evidencias sólidas de lo que Silva le ha entregado a la Presidenta –cuando menos en el primer caso–, es lo que ella quiere escuchar, tomándole la medida para ir ganando influencia y poder dentro del staff presidencial.

El ataque mediático a potenciales adversarios de Morena en las urnas, así como a medios y periodistas críticos, con campañas sistemáticas en las redes sociales, utilizando los canales que levantó Ramírez Cuevas –quien, aunque actualmente está en el asiento del copiloto, no es ajeno al calentamiento de la estrategia de la polarización–, es una pata del plan de Silva, que incluye construir de manera artificial la aprobación de la Presidenta.

Esta estrategia se encuentra dentro de la gran encomienda que le dio Sheinbaum: ser el estratega electoral en 14 de las 17 contiendas para gubernaturas del próximo año, cuyo éxito depende en buena parte de que la alta popularidad de la Presidenta pueda transmitir el mensaje de que Morena es imbatible, y mantener como voto duro al menos al 37 por ciento del electorado condicionado por los programas sociales. Con ese porcentaje no ganarían la mayoría calificada en el Congreso, sobre todo si hay deserciones en sus aliados, el PT y el Partido Verde, pero sí les ayudaría a remontar la pérdida que actualmente se calcula de ocho gubernaturas en juego, y limitar las derrotas en Aguascalientes, Querétaro, Nuevo León y, eventualmente, Campeche.

Para que esto pueda alcanzarse, de acuerdo con la estrategia de Silva, se requiere reforzar la percepción de la alta popularidad de la Presidenta. Para ello mantiene bajo control, hasta el momento, al menos ocho casas encuestadoras –varias de gran renombre– para que publiquen mensualmente sus resultados del acuerdo presidencial con el 68 por ciento como piso. Cuando alguna de las casas encuestadoras no lo logra sacar, mediante el levantamiento de la muestra o el fraseo y orden de las preguntas, Silva no les da autorización para publicar.

Silva creó Heurística en 2003 junto a su hermano David y con Oswaldo Villegas y Alfredo Rico, e incursionaron en la política en la campaña de Aristóteles Sandoval para gobernador de Jalisco en 2012. Su trabajo en ese estado captó la atención de Yeidckol Polevnsky, cuando era secretaria general de Morena –debajo de López Obrador–, Mario Delgado, en su paso por el Senado, y de Ramírez Cuevas, que ya estaba construyendo la maquinaria propagandística. Fueron ellos quienes le abrieron la puerta de Morena, según observó Animal Político en 2022, citando a Campaign and Elections. Silva y Ramírez Cuevas estuvieron en el segundo cuarto de guerra de la campaña presidencial de López Obrador, y tras la victoria, de la mano de Delgado, Heurística se convirtió en el brazo estratégico del partido.

La consultoría comenzó a trabajar en todos los niveles del sistema: federal, estatal y municipal, así como con secretarías de Estado y estatales, instituciones educativas, partidos políticos y organizaciones civiles. Pero las primeras adjudicaciones sustanciales se las entregó Delgado, cuando llegó como coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, quien también le abrió la puerta en los estados.