Jericó, entre el celo y el protagonismo

Muy listo se tendrá que poner el diputado federal, Jericó Abramo, si quiere mantener su carrera en ascenso, y no servir como carne de cañón al líder camaral, Rubén Moreira.

Y es que, aunque Moreira Valdez es el jefe de la fracción parlamentaria del PRI, Jericó es quien goza de la estimación de Ricardo Monreal y demás morenistas, en el Congreso de la Unión.

Por eso, los celos están a tope, y maquiavélicamente, el PRI eligió a Abramo Masso como su protagonista para subir a tribuna y posicionar el enérgico rechazo a la reforma al Poder Judicial.

La jugada de Rubén es de dos bandas, pues en tanto “quema” a Jericó con sus homólogos de la 4T, abre una vía para convertirse en interlocutor en la negociación legislativa con los morenos.

Abramo Masso camina por el filo de la navaja, y aunque hace ejercicio y se encuentra en buena forma, un movimiento político en falso lo puede hacer caer.

Mefistófeles está atento a sus pasos, ojalá Jericó no sea un nuevo Fausto...

ADIÓS ALIANZA

Con desánimo y desencanto tomaron la militancia y la dirigencia panista coahuilteca, el anuncio de su líder nacional Marko Cortés, de poner fin a la alianza electoral con el PRI, de “Alito” Moreno.

“Más vale solos que traicionados”, dijo el aún líder nacional del PAN, Marko Cortés, al adelantar la posible conclusión de la alianza política con el Partido Revolucionario Institucional.

El dirigente albiazul destacó que es el momento de analizar y evaluar la conveniencia de que su partido vaya solo en las próximas elecciones federales y estatales.

El tema caló hondo entre la clase panista coahuilteca, que se encuentra en la encrucijada de mantenerse bajo el cobijo del gobierno estatal, o someterse al ordenamiento de su dirigente.

Interesante reacción...

MODELO NO ES MODELO

Entre los generales del Ejército mexicano destacamentados en Coahuila, no todos están de acuerdo con el modelo de seguridad pública existente.

En una reunión de la coordinación regional de seguridad pública, en ciudad Frontera, el general responsable del destacamento, dicen, que prohibió el ingreso de un grupo policial.

El militar dejó entrar al resto de los representantes de las corporaciones, y a los titulares de protección civil, de las poblaciones de Monclova y Frontera, y de manera imprevista les dijo:

“Ahora sí, ustedes saben por qué no dejé entrar a esos policías, quiero que me digan cómo están jalando, y por qué no se respetan los horarios de cierre en los bares y cantinas”, reclamó.

El silencio sepulcral y ominoso, se extendió por el recinto militar, y ninguno de los presentes quiso responder al general.

“Ya hice del conocimiento superior lo que ocurre en la región con el pago de derecho de piso, y las extorsiones, y van a ver ahora que llegue la presidenta, cómo van a cambiar las cosas”, refirió.

El mando del Ejército criticó al actual modelo de seguridad y exigió a los representantes municipales y de protección civil, cumplir con su obligación de hacer respetar la ley.

¡Gulp!

LICERIO POR CARLITOS

Anda fuerte el run run de que una vez que llegue Mario Delgado a la Secretaría de Educación Pública federal, la maestra Isela Licerio será la única interlocutora de éste con el gobierno estatal.

Licerio Luévano desplazará al líder magisterial Carlos Moreira Valdez como enlace sindical ante el secretario de Educación, Emanuel Garza y el secretario de gobierno, Óscar Pimentel.

El rumor ya llegó a oídos de don Carlos, que afirman, anda hecho un auténtico basilisco.

¿Será?

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad que fue un fuerte disgusto, lo que causó la arritmia cardiaca al senador del PRI, Miguel Ángel Riquelme?