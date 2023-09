La creatividad y la nada

El mundo creativo es sin duda uno de los más desafiantes para hacer tu forma de vida profesional. En mis diferentes etapas creativas, cada vez que viene la pregunta: ¿Y tú a qué te dedicas?, digo para mis adentros: y ahí viene otra vez. He recibido todo tipo de respuestas que cualquier creativo haya recibido, desde: osea sí pero ¿de qué trabajas?, pero ¿cuál es tu trabajo real?, pero para que te paguen o ¿cómo le haces?, ¿cómo le haces para viajar tanto?, ah ok es que por eso eres así de rara, etc, etc, etc.

Y es que entender el nivel de energía, tiempo y recursos que implica cada creación es casi imposible de entender si no has pasado por ese proceso. Hoy quiero compartirles sobre el proceso creativo, porque detrás de esta actividad, sea profesional o no, hay un recordatorio muy importante, nuestro poder personal, la decisión y la ejecución.

En la primera etapa de nuestras vidas es muy natural convivir con nuestra creatividad, sobre todo las generaciones pasadas, antes de la vida digital. Porque era menester de todo ser infante el juego, el sueño, las historias fantásticas. Esto me hace recordar el libro de Micheal Ende “La historia interminable”, la cual leí ya grande, después de haber visto la película. Aún recuerdo cuando la fuí a ver en el cine en las salas del ya desaparecido, pero nunca olvidado, Cine Palacio de Saltillo.

Esta historia me marcó profundamente, aquellos personajes, Bastián, Atreyu, la Emperatriz, Falcor. Cuando crecí y leí el libro, tuvo que haber una recomposición en mi cerebro porque los nombres y la historia era un poco diferentes. Pero las imágenes de la película estaban ahí, aquellas magníficas esfinges que cuidaban el portal por el cual tenía que pasar Atreyu para demostrar su valentía, o la terrible imagen de cuando Artax el caballo y mejor amigo de Atreyu, se hunde inevitablemente en la desesperanza y se lo traga la nada. Mi diálogo y escena favorita es la confrontación de Gmork con Atreyu, cuando le explica qué es la Nada, esa Nada que se ha comido a todos sus amigos y el reino de fantasía.