La etapa terminal de la 4T, una administración al borde del colapso

El cáncer político es terminal: la metástasis ha llegado a los más oscuros y recónditos lugares de la administración pública federal.

El remedo de mesías tropical, descrito por Krauze en 2006, resultó aumentado en el ejercicio del poder, mismo que ve cómo se le escapa de las manos y no quiere soltarlo.

No habiendo día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, el Presidente se niega a aceptar que estará sólo después de junio de 2024, aun cuando gane su candidata.

La Presidencia es una condena que se cumple cada seis años y una maldición que dura el resto de la vida, los claroscuros de la actuación presidencial influyen en el juicio de la historia y, por más eficiente que haya sido la administración, pesan más las fallas. (Se recuerda más a Díaz Ordaz por el 68 que por la deuda cero o el más alto PIB de la historia y la inflación controlada).

Los sucesos a partir de la conclusión del primer debate entre las candidatas y el palero, han impactado tanto en el ánimo presidencial que anticiparon su reacción biliar.

Las preguntas en el debate fueron en realidad posiciones que presumían: la corrupción, la falta de medicamentos, el fracaso del sistema de salud y la inseguridad del país. Lo peor es que hasta su candidata respondió a las mismas con un programa para atacarlo.

AMLO reclamó que no se hayan ensalzado los logros de su Gobierno y envió un mensaje de reprimenda a Sheinbaum a través de La Jornada, pintándola como desleal.

Posterior al debate, un reportaje de Loret de Mola de nuevo hace alusión a una supuesta trapacería de los hijos del Presidente, al parecer sobornando mandos militares.

Lo que le faltaba al ejecutivo para estallar en cólera. Por lo que prontamente viene la respuesta a través de una caja china: la pretensión de apoderarse de las Afores no ejercidas y que están en poder de los bancos, quesque para formar una nueva afore grandota del bienestar y así completar las pensiones de los extrabajadores que ganen menos de 16 mil pesos mensuales.

De ahí la discusión en las cámaras, los agarrones en los medios, las opiniones de los organismos empresariales, sindicatos y partidos políticos, en un asunto que de mayoritearse por parte de Morena y sus aliados entraría en un interminable proceso de controversia constitucional que tal vez se resolviera allá por el 2027, declarando inconstitucional la iniciativa. Válgame.

Hasta ahí las cosas transcurrían arreglando la plana de la campaña de Morena, cuando desde la Suprema Corte de Justicia (SCJN) se filtra la existencia de una demanda anónima en contra de la actuación del exministro Zaldívar Lelo de Larrea y su séquito de funcionarios, quienes según el texto se dedicaron a presionar a secretarios, jueces y magistrados para allanar el camino de las obras del Gobierno Federal y de cuanta ocurrencia presidencial fuera solicitada, incluyendo jugosos asuntos, y para el caso que los funcionarios se negaran, eran cambiados de adscripción enviándoles a lugares recónditos o peligrosos como castigo.

El misil dio en el mero centro de la campaña de Claudia, debida razón a que Zaldívar o el ministro Lelo (no es apodo, así se apellida) se convirtió en el asesor jurídico de la campaña y una especie de vocero aclarador de lo que Noroña vomita, y cuya labor estaba avalada por el mismo Presidente de la república.

En principio lo dejaron solo, especialidad de la candidata de Morena de deshacerse de lastres como en el caso de su esposo, aquel que fue grabado recibiendo sobres de Ahumada. Pero después y corriendo un riesgo mayúsculo no les quedó de otra que la de defender al abogado Zaldívar, a quien le enviaron a Mario Delgado para que lo arropara, con tan mal tino que refieren que acusarán a la ministra Norma Piña y le harán un juicio político, cuando el mismo exministro sabe que este procede solamente, según el artículo 110 constitucional, cuando el servidor público con su actuación u omisión perjudican los intereses públicos fundamentales o su buen despacho. Otra tacha para el ministro.

Y para rematar y siguiendo con la bilis, los morenistas acaban de aplicarla en el Senado al modificar la Ley de Amparo y pegarle en la vacuna y su fondo, ya que modifican los términos de la suspensión, elemento fundamental del juicio y con ello se hace apología a la dictadura y el régimen militar.

Decía un insigne político coahuilense que México es tan noble que a pesar de las tarugadas que se han hecho por más de 500 años, no han podido acabar con él. ¡Haya cosa!