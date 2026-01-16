La IA se está apoderando de todos los medios de comunicación

Por Charles Ferguson, Project Syndicate, 2026.

SAN FRANCISCO- La IA está llegando al “contenido”, es decir, a todo, desde la publicidad y las novelas hasta las películas y el periodismo. El resultado, que comenzará muy pronto, probablemente será a la vez aterrador, maravilloso, deprimente y emocionante. No solo habrá destrucción creativa, sino también mucha destrucción a la antigua usanza.

Habiendo pasado la mayor parte de mi vida adulta dedicándome a la investigación, el periodismo y los documentales, además de consumir muchas novelas y películas escapistas, siento una gran simpatía por los creadores. Pero durante los últimos tres años he sido inversor y capitalista de riesgo en IA, y esta experiencia ha dado forma al mensaje que me gustaría transmitir a todos los que se dedican al periodismo, la edición, la música, la publicidad y Hollywood: ignorar el potencial de esta tecnología es un riesgo que corren por su cuenta.

EL INFIERNO EN LAS ALTURAS

En primer lugar, consideremos las perspectivas de Hollywood. La industria del cine y la televisión lleva años en declive debido a las nuevas formas de distribución de contenidos multimedia (como los servicios de streaming) que han surgido gracias a Internet, los ordenadores portátiles, las tabletas y los teléfonos móviles. El declive de la televisión por cable y los DVD refleja una serie de factores, entre los que se incluyen el streaming de vídeo, el auge de los contenidos generados por los usuarios, la democratización de la creación gracias a cámaras y software económicos, y la consiguiente competencia por la audiencia de YouTube, Facebook y TikTok.

Sin embargo, a lo largo de esta década de dolorosa contracción, las técnicas fundamentales de la producción de vídeo no han cambiado mucho. Se seguían utilizando cámaras reales para filmar a personas y cosas reales.

Sin embargo, pronto todas estas aportaciones del mundo real quedarán obsoletas y serán sustituidas por la IA. Los pioneros de este nuevo mundo serán, sin excepción, empresas emergentes, algunas de ellas con menos de un año de antigüedad. Ningún estudio, productor o distribuidor tradicional se encuentra a la vanguardia de la producción o distribución cinematográfica basada en la IA. La primera empresa emergente de este tipo, Runway, se fundó hace ocho años y, desde entonces, se le han sumado Arcana, Flick, Koyal, Zingroll y otras.

En los últimos meses he hablado con los fundadores y altos ejecutivos de cada una de estas empresas y les he hecho a todos la misma pregunta: ¿cuánto tiempo pasará antes de que una persona sin conocimientos técnicos pueda hacer una película completa con IA, con personajes y valores de producción tan buenos como los de un producto típico de Hollywood? Sus respuestas se sitúan en un rango muy estrecho: de uno a tres años, con una media de alrededor de dos. En el caso de los cortometrajes y los anuncios publicitarios más sencillos, ya lo hemos conseguido.

HOLYWATER, una startup ucraniana fundada en 2020, permite a cualquiera hacer cortometrajes «verticales» (específicamente para teléfonos) utilizando la IA para crear un gran número de historias de texto cuya popularidad guía la producción cinematográfica. Los ingresos de HOLYWATER ya superan los 100 millones de dólares y se duplican con creces cada año. Del mismo modo, Wide Worlds, fundada en 2024, permite a los fans crear cortometrajes inspirándose en su universo de ficción favorito.

La industria de la publicidad digital, valorada en 600 mil millones de dólares, es la siguiente. La startup líder en anuncios publicitarios con IA, Higgsfield, se fundó en 2023, pero su negocio se ha disparado, con unos ingresos que se duplican cada mes y que este año superarán los 1000 millones de dólares.

Para series y películas más largas y complejas, la tecnología aún no está a la altura. Pero avanza rápidamente. En una década, los actores humanos se convertirán en artefactos históricos, al igual que los cineastas, los especialistas, los directores artísticos, los diseñadores de vestuario, los productores ejecutivos y los localizadores. Aunque algunos estudios están utilizando discretamente mucha IA (a menudo se menciona a Lionsgate), la mayor parte de Hollywood se está preparando para este tsunami inminente sin hacer... prácticamente nada. Los estudios, productores, distribuidores y agencias sueñan (o fingen) que la IA será solo una ola tecnológica más que aprovechar, como la televisión por cable, los efectos especiales generados por ordenador, los DVD y el streaming.

Por el contrario, los sindicatos que representan a actores, guionistas, directores artísticos y otras profesiones del sector están aterrorizados, y han respondido oponiéndose ciegamente a todos los usos de la IA, lo cual es, en el mejor de los casos, inútil. Aun así, tienen razón en preocuparse. La tecnología avanza tan rápido que la transición de la producción de vídeo física a la producción con IA probablemente será brutal y breve, destruyendo miles de carreras y empresas prácticamente de la noche a la mañana. Ya he visto a amigos abandonar el sector.

Hollywood es solo un ejemplo de cómo la revolución de la IA causará un enorme dolor social a menos que se gestione de forma humana y cuidadosa (y hay pocos indicios de que eso vaya a suceder). Se pueden hacer afirmaciones similares sobre la escritura de ficción, la fotografía comercial, la radio y, sobre todo, la música, donde múltiples startups de IA en rápido crecimiento (entre ellas Udio, Suno y Mozart) están permitiendo a personas que no son músicos crear música.

Sin duda, Udio y Suno se dedicaron al robo masivo de propiedad intelectual, fueron demandadas y recientemente llegaron a acuerdos con las principales discográficas. Pero ninguna de las empresas musicales tradicionales está a la vanguardia de la IA, salvo en lo que se refiere a presentar demandas.

EL DÍA DESPUÉS DE MAÑAÑA

Así pues, la revolución de la IA está llegando a las artes, y la carnicería en las industrias tradicionales será terrible. Sin embargo, cómo será el día después es una cuestión mucho más complicada.

Personalmente, como cineasta del pasado y del futuro, me entusiasma la idea de hacer películas con IA. Me encantaría poder escribir guiones y tratos, introducirlos en mi «estudio» de IA, obtener un buen montaje preliminar y luego perfeccionarlo con IA hasta conseguir exactamente la película que quiero hacer, con todos los personajes, escenarios, movimientos, diálogos y ángulos de cámara perfectos. No habrá necesidad de suplicar financiación, contratar a la novia del productor, complacer a una estrella de cine ególatra o preocuparse por si alguien en el plató ha cargado un arma con munición real.

Sin embargo, existe una necesidad urgente de nuevas leyes, sistemas e instituciones que protejan la propiedad intelectual y a sus creadores. La cuestión más debatida es la necesidad real de compensar a los creadores tradicionales cuyos trabajos anteriores se utilizan para entrenar modelos de IA. Pero también es necesario proteger a los creadores y las creaciones de IA.

La idea de que el arte generado por la IA no puede o no debe protegerse es errónea. Cuando los artistas humanos (escritores, fotógrafos, directores de cine) utilizan la IA para crear nuevas obras, merecen la misma protección que los artistas humanos que utilizan herramientas convencionales.

De hecho, espero que la IA cree las condiciones para que surjan nuevos géneros importantes y artistas geniales. Para hacerse una idea de lo que quiero decir, eche un vistazo al Runway AI Film Festival, especialmente a la magnífica ganadora del gran premio, Total Pixel Space. Este trabajo muestra por qué acojo con satisfacción la era de la IA en la creación artística, aunque reconozco que la revolución de las artes de la IA también tendrá importantes inconvenientes. Muchas buenas personas, cientos de miles, quizás millones, se quedarán sin empleo sin previo aviso, a menudo al final de sus carreras. También habrá un mar de basura generada por la IA, literalmente, millones de nuevas novelas, canciones y películas cada año, que dificultará que los nuevos artistas con talento puedan destacar. Y, por supuesto, habrá más novias y pornografía generadas por la IA, así como creaciones espantosas que van desde nazis resucitados hasta representaciones de abusos infantiles.

LA VIDA DE UNA ILUSIÓN

Sin embargo, lo que me resulta mucho más aterrador es lo que está sucediendo en el mundo de la no ficción: las noticias, las fuentes de información y los servicios de referencia. Aquí ya estamos siendo testigos de cómo se difuminan las fronteras, hasta el punto de ser indistinguibles, entre la realidad y la ficción. Si bien la era de la IA en el arte me entusiasma más de lo que me preocupa, el equilibrio es diferente en el ámbito de la verdad y la realidad. Por mucho que haya que celebrar, me aterra lo que la IA pueda traer consigo.

El periodismo, al igual que Hollywood, ya se ha contraído. Internet ha obligado a los periódicos diarios, las revistas semanales, la radio y las noticias de televisión a competir en el mismo mercado; ha destruido los ingresos por anuncios clasificados de los que dependían los periódicos y ha dado lugar a la aparición de miles de nuevos operadores de baja calidad. Las fuentes de noticias en las que la mayoría de la gente confiaba anteriormente, revistas como Time y Newsweek, y las noticias de las cadenas de televisión, quedaron diezmadas cuando las redes sociales, YouTube y los agregadores tomaron el relevo, ofreciendo resúmenes que rozaban la infracción de los derechos de autor, cuando eran veraces. Proliferaron la basura y las falsedades, y la calidad de las noticias que consumía la población en general se desplomó.

Sin duda, tras múltiples experiencias cercanas a la muerte, un pequeño número de medios de comunicación en inglés de alta calidad surgieron aún más fuertes y con una audiencia global mayor que antes: The New York Times, The Financial Times, The Guardian, Bloomberg News, The Economist, Politico y las agencias de noticias Reuters y AP. Pero estos medios solo llegan a una pequeña minoría de la población. Además, su producción es cara y sus finanzas son frágiles. La IA amenaza no solo a las instituciones de periodismo de alta calidad que quedan, sino, más fundamentalmente, a la capacidad de cualquiera de ofrecer información veraz y mantener a un público informado capaz de emitir juicios racionales.

La cuestión más obvia y más discutida es la de los deepfakes de IA. Se trata, sin duda, de un problema enorme, teniendo en cuenta que YouTube, Facebook, Snap, X y TikTok tienen pocas obligaciones en materia de veracidad o precisión. A pesar de todo el daño que han causado los teóricos de la conspiración como Alex Jones, al menos sabíamos que estábamos escuchando al verdadero Alex Jones. Pronto será posible sintetizar versiones falsas casi indetectables de casi cualquier persona y casi cualquier acontecimiento.

Incluso los modelos de IA más cuidadosamente entrenados pueden ser mal utilizados, y algunos modelos de IA de código abierto no tienen ningún tipo de control. Al estar disponibles para cualquiera, pueden ser “entrenados” para producir casi cualquier tipo de texto o vídeo, desde los de alta calidad (cuidadosamente verificados) hasta las distorsiones más descabelladas.

Sin embargo, al mismo tiempo, la IA ha mejorado enormemente la calidad de las noticias y la información disponibles para el público, al menos para cualquiera que esté lo suficientemente interesado como para buscarlas. Los principales modelos (principalmente OpenAI, Anthropic y Google), y muchos de los servicios de valor añadido que estos permiten, son ahora notablemente buenos. Las alucinaciones siguen siendo un problema, pero mucho menos que hace un año. Los modelos también han llegado a acuerdos, en su mayoría secretos, pero algunos conocidos públicamente, con algunos de los proveedores de noticias serios. El Financial Times tiene un acuerdo con OpenAI, el New York Times tiene uno con Amazon y la agencia de noticias AP tiene acuerdos con OpenAI y Google.

Los modelos de IA ya proporcionan un portal milagroso al conocimiento para más de mil millones de usuarios. Yo utilizo Perplexity al menos una docena de veces al día, y lo he utilizado repetidamente para escribir este ensayo, mucho más a menudo que las publicaciones tradicionales (o la búsqueda en Google).

Del mismo modo, se ha producido una explosión de servicios especializados de IA, que incluyen recursos de referencia para abogados, científicos, médicos y pacientes, y ahora también terapeutas de IA, a través de proveedores de «» como Ash y Lovon. Tómelo a la ligera si lo desea, pero varios amigos me han dicho que Ash, Lovon e incluso ChatGPT han resultado sorprendentemente útiles en momentos de necesidad, comparando favorablemente con la mayoría de los terapeutas humanos.

UNA PENDIENTE RESBALADIZA

Pero hay un lado oscuro. Los modelos de IA no crean conocimiento. Recopilan y distribuyen el conocimiento de forma magnífica, pero dependen totalmente de la información creada por otros. Nosotros (y los modelos) seguimos necesitando Politico, The New York Times, The Financial Times, The Kyiv Independent, eKathimerini, The Guardian, Le Monde, Asahi Shimbun, El País, Der Spiegel, AP, Reuters, ProPublica y todo el mundo de las organizaciones de noticias. Solo ellos cuentan con editores encargados, periodistas a tiempo completo, verificadores de datos y redes de corresponsales, facilitadores y fuentes sobre el terreno. Los modelos de IA no contratan a periodistas de investigación ni a corresponsales de guerra dispuestos a asumir riesgos y trabajar duro para descubrir la verdad.

Sin embargo, por mucho que los modelos de IA dependandel periodismo tradicional, también lo amenazan profundamenteal menos de dos maneras. Al igual que en el caso de Hollywood, estas amenazas se ven amplificadas por el hecho de que la industria tradicional no les presta atención.

El primer problema es la competencia directa. Si quieres saber algo específico o estar al día de algún tema, ya no necesitas una publicación de noticias; basta con preguntarle a un modelo. Y puedes hacer exactamente la pregunta que quieres que te respondan, con el nivel de detalle que desees. Incluso puedes pedir el equivalente a la sección de noticias o la página de inicio de tu periódico favorito.

Además, los modelos disponibles actualmente pueden responder a muchas preguntas que las organizaciones de noticias no pueden, sobre temas que van desde la reparación de electrodomésticos hasta la psicoterapia y el asesoramiento médico. Quizás lo peor de todo es que son más baratos, mucho mámente baratos. Para los usuarios individuales, suelen cobrar 10 dólares al mes, mientras que el New York Times suele costar unos 25 dólares al mes, y el Financial Times y Bloomberg News mucho más.

Los modelos de IA tienen una ventaja en cuanto a los costes, en parte porque pueden amortizar sus costes fijos entre un gran número de usuarios. Pero también se benefician enormemente de no pagar por la mayor parte de la información que utilizan. Los principales proveedores de IA han sido excepcionalmente despiadados y amorales al utilizar publicaciones valiosas, incluidos libros y periódicos, para entrenar sus sistemas, normalmente sin compensar o compensando muy poco a los escritores o editores.

Anthropic, considerada la más responsable entre los principales modelos, resolvió recientemente una demanda respaldada por el Gremio de Autores por 1,500 millones de dólares. El New York Timesdemandó a OpenAI y Microsoft en 2023 (ambos demandados siguen luchando), y poco antes de que terminara este ensayo con la ayuda de Perplexity, el New York Times y el Chicago Tribunetambién demandaron a esa empresa.

Existe un sólido argumento moral y práctico para obligar a los proveedores de modelos a compensar de manera justa a los creadores. Pero esto probablemente requerirá nuevas decisiones judiciales o nuevas leyes. Mientras tanto, existe un riesgo muy real de que, a menos que las organizaciones de noticias, los periodistas, los escritores y los realizadores de documentales reciban una compensación suficiente, la industria de la IA acabe acabando con las fuentes de las que depende para proporcionar resultados precisos.

Esto nos lleva al segundo problema que plantea la IA: la posible destrucción de fuentes de noticias fiables como resultado de la abrumadora contaminación provocada por la basura y el fraude de la IA. Surgirán innumerables servicios de IA, e incluso los principales modelos básicos y las organizaciones de noticias más cuidadosas podrían verse degradados por hábiles falsificaciones de IA que no se pueden distinguir de la realidad. Hasta ahora, los modelos se han entrenado con la realidad, pero pronto la mayor parte del “contenido” de entrenamiento será generado por la IA.

LA CABEZA EN LA ARENA

La propia industria tradicional tiene cierta responsabilidad en esta crisis inminente. Ante la amenaza inminente de la IA, las principales organizaciones de noticias, al igual que Hollywood, no han hecho prácticamente nada. El New York Times y el Financial Times cubren bastante bien la industria de la IA, empleando a periodistas que saben lo que está pasando. Pero ¿tienen alguno de ellos una interfaz de chat para que los suscriptores puedan hacer preguntas? No, no la tienen. Solo hay que probar la función de búsqueda del New York Times (o del Financial Times, o del Guardian, o de Politico) y compararla con ChatGPT o incluso con la búsqueda convencional de Google. Ni siquiera se acerca, y estamos hablando de buscar algo dentro de la misma publicación.

La mayoría de las organizaciones de noticias tampoco utilizan la IA de forma más amplia. Sus periodistas pueden utilizar servicios de chat, pero podrían hacer mucho más. Podrían implementar sistemas de IA que proporcionen análisis continuos de fuentes fiables para las novedades informativas, automatizar la producción de los primeros borradores, proporcionar citas y notas al pie que acompañen a los artículos (lo que hace Perplexity), agilizar la verificación de datos y editar los textos.

Luego está la traducción de idiomas. El New York Times ofrece servicios limitados en chino y español, pero si solo lees árabe, japonés, polaco, ucraniano o vietnamita, no tienes suerte. Eso es absurdo, dada la calidad actual de la traducción con IA.

Las publicaciones tradicionales siguen negando en su mayoría el acceso a sus contenidos a los modelos básicos de IA. Pero si piensan que esto ralentizará las cosas, están equivocados. El universo digital es incomparablemente más grande que cualquier publicación individual, y los modelos de IA y sus herramientas están mejorando mucho a la hora de encontrar todo lo que necesitan. Y la industria de la información en su conjunto no puede competir con las fuerzas que se están desatando sobre ella, ni con las empresas que las están desatando.

Este último punto está infravalorado. En 2024, la New York Times Company tuvo unos ingresos ligeramente inferiores a los 3 mil millones de dólares; el Financial Times, The Guardian y The Economist tienen unos ingresos combinados inferiores a los 2000 millones de dólares. Solo Bloomberg tiene un verdadero poderío financiero. Incluso toda la industria editorial científica y de libros a nivel mundial (dominada por Bertelsmann, Springer y Elsevier) tiene unos ingresos totales inferiores a los 50 mil millones de dólares.

En cambio, los ingresos anuales de Google rondan los 400 mil millones de dólares; los de Microsoft, 300 mil millones; los de Meta, 200 mil millones; los de Amazon, 700 mil millones; y los de Apple, 400 mil millones. Solo los beneficios de Google superan los 100 mil millones de dólares anuales. Incluso OpenAI y Anthropic ya tienen ingresos mucho mayores que cualquier proveedor de noticias, excepto Bloomberg. Los ingresos del New York Timesestán creciendo alrededor de un 10 % al año, lo que significa que está perdiendo cuota de mercado rápidamente. En una lucha por captar la atención del planeta, ¿quién crees que ganará, sobre todo si las organizaciones de noticias se están quedando cada vez más atrás en el uso de la tecnología de IA?

Cabe esperar que las organizaciones de noticias despierten, que los tribunales, las legislaturas y la demanda popular obliguen a las empresas de IA a compensar de forma justa a los periodistas e investigadores, y que la IA dé lugar a una nueva industria de periodismo de alta calidad. Pero también es razonable preocuparse, como yo lo hago, de que nada de esto vaya a suceder. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Charles Ferguson es un inversor ángel, socio comanditario de seis fondos de capital riesgo dedicados a la IA y socio no exclusivo de Davidovs Venture Collective. Sus posiciones de inversión directa incluyen tres empresas tecnológicas consolidadas (Apple, Microsoft y Nvidia) y muchas startups de IA, entre ellas Perplexity, Etched, CopilotKit, Paradigm, Browser Use, FuseAI y Pally.

Charles Ferguson, editor de IA en Project Syndicate, es inversor en tecnología, analista político y director de numerosos documentales, entre ellos Inside Job, ganador de un Óscar.