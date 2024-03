Las decisiones de la mala burocracia afortunadamente no son para siempre. He sido testigo a lo largo del tiempo que existen en México funcionarios de calidad en los tres niveles de Gobierno, pero también he conocido de cerca ejemplos terribles de personas rebasadas por su ego que detentan un poder que no les corresponde porque han sido elegidos para ocupar puestos de confianza, pero lo desempeñan con los aires superiores de quien ha sido votado en elecciones populares y al hacerlo se elevan por encima de los juicios sanos y sobre los legítimos intereses de la ciudadanía.

Aunque últimamente se han manejado cifras alegres en torno al crecimiento del turismo en nuestro país, quienes estamos en el sector dentro de ese campo económico sabemos que las cifras están alejadas de la verdad. Da la impresión de que en el saliente sexenio presidencial se confió en el empuje que ya se tenía de las inversiones en comunicación y en infraestructura turística de los anteriores periodos presidenciales; pensaron que no evitar el turismo durante la pasada pandemia era suficiente y dejaron sin apoyo económico al sector, lo que fue algo grave que ya tiene consecuencias.

TE PUEDE INTERESAR: El derecho de los pueblos mexicanos a los museos

En el caso del Programa de Pueblos Mágicos el apoyo consistió en un convenio entre la Sectur y una asociación civil creada desde el interés de una empresa de pinturas y recubrimientos; pero una parte económica del costo para pintar fachadas y realizar murales la tuvieron que cubrir los Gobiernos estatales y locales que participaron. En este sexenio que culminará por dicha, estuvo por desaparecer este emblemático programa surgido en el 2001, lo que no ocurrió; pero sí afectó de gravedad el concepto genuino de Comités Ciudadanos en estos lugares a través de un decreto oficial que entró en vigor el pasado mes de noviembre del 2023. Es evidente que el programa integra localidades en las que mayormente hay características excepcionales de natura y cultura, pero que algunos de estos 177 pueblos adquirieron el distintivo de mágico como prebenda política.

De acuerdo con la actual autoridad federal de turismo, ahora los ciudadanos deben entrar bajo el escrutinio de los Gobiernos estatales y ser presididos en un comité más bien híbrido, por alcaldes o funcionarios.

Al ya no contarse con una auténtica plataforma ciudadana que signifique paralelamente un contrapeso y un observatorio para el turismo ante las acciones oficiales, se creó el 20 de marzo pasado la Asociación Nacional de Ciudadanos por el Turismo de México, una asociación civil que tiene a la Fundación Tequio como brazo de acción social y biocultural. Su Consejo de Administración está conformado por ciudadanos sólidos de Zacatecas, Baja California, Nuevo León y Puebla. Es una asociación abierta en la que se sumarán empresarios, expertos en turismo y académicos sociales.

TE PUEDE INTERESAR: Tabasco, un vistazo a su gobernanza y cultura

Su objeto social es fomentar y fortalecer el turismo sostenible en paralelo a la conservación del patrimonio cultural y natural del país, particularmente de los pueblos, ciudades y puertos marítimos con vocación turística, así como promover el turismo de naturaleza y el turismo en pueblos originarios.

Algo trascendente para la Asociación Nacional de Ciudadanos por el Turismo de México (Anacitur) es su apertura para las alianzas internacionales, privilegiando los vínculos binacionales, pues es claro que es preponderante recibir a los mexicanos de segunda y tercera generación que habitan en la Unión Americana y que merecen reconocerse en las raíces culturales mexicanas. Inicialmente seré presidente de la Anacitur, lo que me representa un gran compromiso. Coahuila es una entidad federativa en la que trabajaremos con ahínco y esperanza. Hay una fuerte ciudadanía emprendedora que va más allá de decretos oficiales orquestados desde la ignorancia.