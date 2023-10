La Laguna: Muchos diagnósticos, pocas acciones en materia de agua

El diagnóstico está allí: 19 de 28 acuíferos en Coahuila tienen oficialmente un déficit de disponibilidad de agua, es decir, se les extrae más agua de lo que recargan naturalmente.

El diagnóstico está allí: las actividades económicas intensivas, principalmente la industria lechera, vinícola, minera y cervecera, acaparan la extracción de agua subterránea en Coahuila, lo que hace que presionen el acuífero.

El diagnóstico está allí: se tienen concesionados mil 158 millones 161 mil 20.37 metros cúbicos de agua subterránea, según datos del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo, la misma Conagua reconoce una extracción de 2 mil 5 millones 290 mil 812 metros cúbicos de agua, es decir, 847 millones de metros cúbicos más de los que se tienen oficialmente concesionados.

El diagnóstico está allí: perforar pozos no es la solución al abasto de agua para la población, pero a pesar de ello, los gobiernos siguen perforando pozos como si eso fuera la solución. Es como si a un vaso con agua le metieran más popotes.

En Torreón, por ejemplo, se han perforado 43 pozos desde el 2010. Pero como al vaso ya le han chupado mucho el agua, el popote tiene que introducirse a profundidades mayores. De los 43 pozos realizados, se han perforado a profundidades desde los 290 hasta los 600 metros. La mayoría de los pozos han sido perforados entre los 300 y 400 metros.

En Coahuila, exceptuando la región Laguna, se autorizaron mil 778 concesiones de agua entre 2010 y 2013.

El diagnóstico está allí: la agroindustria acapara el 80 por ciento del volumen de agua de pozos en La Laguna y esto ha hecho que el acuífero principal sea el que más déficit de disponibilidad presente y, además, que el agua esté contaminada con arsénico.

El diagnóstico está allí: se vive una sequía histórica en Coahuila, la infraestructura hidráulica es deficiente y los desperdicios son muchos.

El diagnóstico está allí: hay un estrés hídrico porque la demanda de agua es mayor a la oferta.

AL TIRO

Los diagnósticos no son nuevos. Pero pasan los años y no hay un control, un equilibrio y un balance en la explotación del agua. Por el contrario, las demandas siguen creciendo, las industrias siguen llegando y demandando agua. ¿Existen garantías de abasto?

Pasan los años y no hay una reglamentación en la extracción de agua, no hay un interés en la medición de las extracciones. No hay inspectores

El agua es oficialmente propiedad de la nación. Se les otorgan derechos y concesiones para su aprovechamiento a particulares. Pero no quiere decir que quienes tienen una concesión o un derecho, sean dueños del agua. Sin embargo, en la realidad parece lo contrario: los dueños de las concesiones son los dueños del agua.