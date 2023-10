La orquesta: Una danza en sintonía con el universo

Es así que el jueves pasado asistí al Teatro de la Ciudad para presenciar a la Filarmónica del Desierto, bajo la dirección del maestro Natanael Espinoza, donde presentaron un programa compuesto por la Obertura de Tannhäuser, de Richard Wagner; el Concierto No. 4 para piano y orquesta en Sol mayor, op. 58, de L. V. Beethoven; y la Sinfonía No. 1 en Do menor de Anton Bruckner.

Siendo niña una de las curiosidades más grandes que tenía era que al escuchar la música quería entender qué movimiento ocurría para que ese sonido específicamente saliera del violín, el piano, la guitarra, etc... También quería saber cuáles instrumentos eran, pues cada uno me causaba una sensación particular, y a la hora de jugar a bailar, me imaginaba cosas diferentes. He de confesar que me gustaba jugar a que era una princesa de la época victoriana corriendo por el castillo, mientras escuchaba Radio Concierto.

Entonces mi curiosidad me llevó al intento de tocar diversos instrumentos: el piano, el cello, el violín, la guitarra, la jarana y el djembé, intentos casi completamente fallidos, para ser honesta. Sin embargo, logré satisfacer mi curiosidad sobre la conexión entre el sonido y el movimiento. Ahora entiendo cómo se genera y escucha un vibrato, adoro la conexión que existe entre el cello y el corazón, cómo se abraza totalmente con el cuerpo, y disfrutar del invisible preludio de las manos al piano cuando debe haber aire para respirar; jamás se pierde la conexión pese a la falta de sonido.

Es por esto que al escuchar a la orquesta todo mi cuerpo está absorto, completamente atento a lo que cada parte va generando. Estoy en la expectativa total, con una mirada enfocada a observar los movimientos singulares que acompañan a los músicos; observo sus miradas, sus silencios, cómo escuchan a los otros miembros de la orquesta, cómo sostienen un movimiento o lo intensifican y, por supuesto, a la figura que más me intriga: el director de orquesta.

Esta persona para mí es cien por ciento movimiento, y creo que viaja en tiempos cuánticos, pues para dirigir tendría que estar escuchando en su cabeza de manera anticipada cuáles son los sonidos que se ejecutarán, y a través de su coreografía da el mensaje a todos los instrumentos sobre cómo el sonido va a dialogar. ¿Qué piensa un director de orquesta? ¿Qué hay en su cabeza y cómo están codificados los movimientos-sonidos? ¿Cómo siente y cómo viaja el sonido por su ser?