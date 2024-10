La palabra vs. la explosión: Sin diálogo, el camino es la guerra

No hay diálogo.

No hay conversación. No hay encuentro para usar la inteligencia. Para obrar con sabiduría. Para aceptar desacuerdos y buscar acuerdos. Si no hay palabra, se llegará a la explosión. El misil cruzará los aires y explotará para destruir, para matar.

La guerra cancela la buena voluntad. No ve interlocutores, sino enemigos que aniquilar. No quiere ceder para que también ceda el que ve como adversario. Se dispara el ataque y se recibe la represalia.

Empieza la escalada, la espiral que busca debilitar al contrario, desarmarlo, cautivarlo o extinguirlo.

La guerra tiende a extenderse, hace alianzas frente a aliados. Se da un contagio de ofensas recíprocas en que el fuego no cesa, multiplicando víctimas inocentes y sacrificios de vidas jóvenes. No es batalla sólo militar en campo de batalla, con luchas cuerpo a cuerpo. Es el misil y los drones, lanzados desde gran distancia para impactar zonas escogidas, en que se producen abundantes daños colaterales.

VIDAS LASTIMADAS

Los pobladores huyen, se dispersan, desalojan sus zonas de confort, trasponen fronteras hacia naciones vecinas en que se refugian. Se desintegran las familias cuando se queda a pelear el esposo y padre, mientras se alejan, a zonas más seguras, la esposa y los hijos.

La guerra tiende a ser pandémica. Se alarga sin que surjan intentos de mediación, patrocinados por organismos internacionales para cambiar las violencias por armisticios y reconciliaciones, y así poder convivir sin mutuos asedios. “La guerra es una ilusión, una derrota. No traerá nunca la paz ni la seguridad. Es una derrota para todos, sobre todo para quien se cree invencible”, ha dicho Francisco , el obispo de Roma.

INTERESES Y APOYOS

La industria bélica y la tecnología de ataque crecen, una en ganancias y otra en eficiencias destructivas. Israel en Medio Oriente y Rusia en el extremo asiático, alientan y prolongan el conflicto, y EU y la Unión Europea se involucran gradualmente en las contiendas.

Acá, más que tomar partido, se condena la situación de violencia y se proclama la necesidad de buscar los caminos hacia La Paz.

VAGONES Y VÍAS

La gente madura recuerda sus viajes en ferrocarril.

En el trenecito de Coahuila y Zacatecas, de vía angosta y maquinista de vapor. O en “ El Regiomontano ”, con su vagón dormitorio y su vagón comedor, su bar y su sala de observación. Los pasajeros llegaban al vagón estacionado horas antes de su enganche y partida.

Cenaban cualquiera de los tres platillos del menú. Charlaban un rato en el bar o en el salón de observación y se iban a su cubículo a dormir para amanecer en la estación de Buenavista, de la Ciudad de México.

Pronto se tenderá la red de vías en todo el territorio nacional. Ya se anuncia el trayecto México-Querétaro, encargado a la ingeniería militar. A esta ciudad de Saltillo llegan trenes de carga que hacen temblar la tierra. Su bella estación de ladrillo es ahora biblioteca. Podrá haber planes para nueva etapa ferroviaria.

TÉ CON FE

-¿Ayuda en algo mi trabajo a la humanidad?

-Pues mira. Una abeja vive menos de cuarenta días. Visita, por lo menos, mil flores y produce una cucharadita de miel. Para ella, es el trabajo de toda una vida...