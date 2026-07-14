La polarización y las redes sociales

Por eso, la polémica sale ganando. El video calmado de alguien explicando un problema con datos raramente se comparte tanto como el video de alguien gritando una ofensa. El algoritmo lo sabe. Aprende de nuestros clics, nuestras pausas y nuestras discusiones, y nos entrega más de lo mismo. Con el tiempo, creamos una burbuja donde lo extremo parece normal y lo normal parece inexistente.

Todo lo que vemos en redes sociales pasa primero por un filtro. No es un filtro humano, sino un algoritmo : un programa que decide, en un instante, qué contenido mostrarnos y qué contenido ocultarnos. La regla es simple: cuanto más tiempo pases frente a la pantalla, mejor para la plataforma. Y la forma más efectiva de lograrlo es mostrarnos cosas que nos provoquen una reacción fuerte, ya sea enojo, indignación o sorpresa.

El problema es que estos sistemas ya no son un pasatiempo para unas cuantas personas. Son la principal fuente de información y entretenimiento de millones. Su influencia sobre cómo entendemos el mundo crece cada día.

Veamos un ejemplo reciente. Hace poco, un personaje argentino de la televisión dijo que “odia con toda el alma a los mexicanos” y que “los mexicanos envidian todo de Argentina”. El asunto no surgió de la nada: antes, ya circulaban en redes comentarios similares de distintos personajes y tuiteros de ese país. En sentido contrario, usuarios mexicanos hicieron burlas sobre la guerra de las Malvinas (una guerra infame donde Inglaterra se quedó con una isla que hasta hoy contradice los esfuerzos mundiales de descolonización y cuya soberanía plena para Argentina respalda México desde siempre). También se burlaron de que existan trabajadores argentinos en nuestro país.

Estos incidentes, por graves que sean, representan a una minoría. Sin embargo, en las redes sociales se magnifican. El algoritmo los impulsa, los repite y les da una visibilidad que no tendrían en la vida real. Alguien que no conozca México ni Argentina e incluso nosotros mismos, podríamos terminar creyendo que nuestros pueblos viven en conflicto permanente. La realidad es otra: la gran mayoría de argentinos y mexicanos no piensa así. Pero la pantalla deforma.

Aquí vale la pregunta: si esto pasa con el futbol, un asunto emocional pero relativamente menor, ¿qué sucede con temas que tienen el potencial de cambiar la vida de millones? La política, la economía, la seguridad, los derechos de las mujeres. ¿No es razonable pensar que parte de la polarización que tanto se lamenta hoy tiene su origen en esta misma dinámica? Yo creo que sí. No es el único factor, pero es uno decisivo que solemos ignorar.

Piensa en esto: en tu vida diaria, cuando hablas con un vecino, un compañero de trabajo o el vendedor de la tienda, ¿no es más probable que la conversación termine en un acuerdo mutuo o, al menos, en un “quedamos en que no pensamos igual”? La gente común no sale a la calle buscando humillar al que piensa distinto. Pero en redes sociales, la lógica es otra. Allí se compite por likes, por capturas de pantalla, por “domar” al otro. El objetivo no es convencer, es exhibir al contrario.

Eso crea una experiencia, para usar un término dominguero, enajenante. Mientras en la calle la convivencia sigue siendo respetuosa, en la pantalla parece que vivimos en guerra civil. Y si uno pasa más tiempo mirando la pantalla que la calle, termina creyendo que la guerra es real.