Morena sí puede ganar en Coahuila

Paralelamente, nuestro movimiento, Morena , pasó de tener una votación marginal del 10.7% en 2017 a consolidarse como la indudable segunda fuerza política local en 2026.

Coahuila pasó de un bipartidismo a otro en un periodo de apenas nueve años (2017-2026). El PAN , que había ganado en 474 de las mil 660 secciones electorales con casilla instalada en 2017 (el 28.6% del total), pasó a ganar cero secciones en la última elección de 2026. Se trata de una caída probablemente sin precedentes en la historia de ese partido político; literalmente, el panismo no logró sostener ni una sola sección electoral en todo el estado.

Cuando Morena incursionó en la política estatal, lo hizo, obviamente, ganando terreno. No teníamos votantes previos porque el partido no existía, así que todos los simpatizantes fueron ganados a otras fuerzas políticas o al abstencionismo.

Si analizamos los datos a fondo, resulta claro que la mayor parte de nuestro crecimiento se lo hemos “arrancado” al PRI directamente de las zonas que consideraba su bastión.

En territorio priista: en las 891 secciones que el PRI ganó en 2017, Morena pasó del 11.1 % al 26% de los votos. Este avance de 14.9 puntos porcentuales revela que, aunque aún hay camino para desbancar al viejo régimen en esas casillas, la tendencia muestra que avanzamos fuertemente elección tras elección.

En territorio panista: en las 474 secciones que el PAN ganó en 2017, el avance de Morena fue menor: pasamos del 12.7% al 22.4% (9.8 puntos porcentuales, un tercio menos de avance que en territorio priista). De estos antiguos bastiones azules, apenas 3 secciones (0.7%) terminaron en nuestras manos en 2026.

Mientras el PRI lidiaba con el avance de Morena en su tradicional zona de influencia, supo beneficiarse enormemente del colapso de Acción Nacional. En esencia, casi todo el voto del PAN migró al PRI. De las 474 secciones que el PAN ganó en 2017, hoy quedan 460 tras diversos reseccionamientos. De estas:

-439 secciones (el 95.4 %) pasaron directamente a manos del PRI.

-18 secciones (3.9 %) pasaron a otros partidos.

-3 secciones (0.7 %) se inclinaron por Morena.

En el agregado de esas secciones que alguna vez fueron panistas, el PRI saltó del 26.2% en 2017 al 57.0% en 2026 (+30.8 puntos), mientras que el PAN se desplomó del 44.2 % al 4.0 % (−40.2 puntos). De hecho, ahí es donde ahora el PRI es más fuerte. Este fenómeno de canibalismo político es completamente coahuilense (en ningún otro estado ocurrió así) y es lo que, tras la virtual pérdida del registro del PAN, terminó por facilitar el triunfo del PRI.

La conclusión de este análisis para los morenistas no debe ser el derrotismo, sino el llamado a redoblar esfuerzos. Hay un último elemento fundamental: el resultado de 2026, aunque doloroso, era esperado y, sobre todo, es engañoso.

Las elecciones “huérfanas” (como la de diputaciones locales sin concurrencia de otros cargos) penalizan históricamente la participación ciudadana y le dan una ventaja estructural a la maquinaria del PRI. La historia reciente nos da la razón:

En la elección local de 2020, Morena tuvo apenas el 18.1% en Saltillo frente al 52.3% del PRI (una desventaja de 34.2 puntos). Apenas un año después, en la elección de ayuntamiento de 2021, Morena obtuvo 36.2% (casi el doble, 18.1 puntos más) y el PRI bajó al 48.5%. La brecha se acortó de 34 a 12.3 puntos en solo un año.

De manera similar, en la elección de 2023 Morena obtuvo el 24.6% de los votos en Saltillo. Al año siguiente (2024), alcanzamos el 36.1% (11.4 puntos más). La diferencia con el PRI pasó de 23 puntos a tan solo 6.2 puntos; la brecha más estrecha que el priismo ha tenido en la capital en todo el periodo, y que casi les cuesta la ciudad.