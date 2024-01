La tercera comadre

Zapopan y Guadalajara son ya una misma ciudad. Sólo una calle las divide. A veces crees estar en Guadalajara -como cuando estás en el restaurante de la Cámara de Comercio de Guadalajara-, y resulta que estás en Zapopan. Y al revés: piensas que te hallas en Zapopan y la verdad es que te encuentras en Guadalajara.

Yo les pregunto a los nativos de Zapopan si se consideran tapatíos, y me dicen que sí. Pero yo entiendo que el calificativo es sólo para los de Guadalajara. Don Eugenio del Hoyo, inolvidable historiador, decía que la palabra “tapatío” tiene su origen en el tlapatiotl, banda usada en la cabeza por los antiguos habitantes de la comarca, y que servía para cargar cosas; algo así como el mecapal de Jacinto Cenobio. El Padre Dávila Garibi, sin embargo, tapatío por más señas, sostiene que la palabra viene de una moneda usada por los indígenas de Tonalá, moneda que consistía en una bolsita de cacao. Tres de esas bolsitas formaban un tapatiotl, de ahí el nombre. Apoyaba su tesis el sabio nahuatlato en cierto uso de su tiempo: si le pedías a una tortillera de Guadalajara un “tapatío” ella te daba precisamente tres tortillas, por influjo quizá de aquellas tres bolsitas de cacao.

Lo más importante que Zapopan tiene es su Patrona. La Virgen de Zapopan es objeto de la devoción de todos los jaliscienses por igual, de los tapatíos sobre todo. Su fiesta es el 12 de octubre, el mismo día que en España es festejada la Virgen del Pilar. A las procesiones de la Virgen de Zapopan suelen acudir dos millones de personas. Y sin embargo los de Zapopan no son nada jactanciosos: reconocen que su Virgen es la tercera en la devoción nacional. La primera, desde luego, es la Guadalupana. La segunda es la Virgen de San Juan de los Lagos.

Diversas advocaciones de la Virgen sirven de nombres de mujer: Guadalupe, Pilar, Dolores, Luz, Remedios, Esperanza, Nieves, Paz, Socorro, Mercedes, Soledad, Begoña, Estela, Carmen, Refugio, Caridad, Lourdes, Rosario, Fátima, Rocío, Monserrat... Alguna seguramente se me escapa. Se usa en España el nombre Macarena, y muchas mujeres de Toledo se llaman Estrella, porque esa preciosa Virgen tiene su devoción ahí. En México algunas muchachas llevan nombres peregrinos: Pueblito o Rayo, por ejemplo, pues en sus regiones esas Vírgenes son objeto de fervor. Tenemos Sanjuanitas, en homenaje a la Virgen de San Juan de los Lagos. En Monterrey hay bastantes Maloles, hipocorístico –o sea diminutivo- de la Virgen del Roble.

Sin embargo, me asombró saber que en Zapopan no se usa la palabra “Zapopan” para nombre de mujer. Y más les asombró a los de Zapopan enterarse de que en Coahuila hay damas que se llaman así: Zapopan. No les dicen Zapopan, desde luego; les dicen Popana, o Popanita; pero el nombre es Zapopan, por la Virgen. Así era llamado un famoso ciclista de los años cincuenta, el Zapopan Romero, originario también de esa ciudad.

Cosas de nombres son, que tanto dicen acerca de los hombres. Y más de las mujeres.