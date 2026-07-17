La última Carmen

+Seguir en Seguir en Google
Opinión
/
    La última Carmen
    UNSPLASH

Doña Carmen Guerra era maestra de ballet. En su academia, por la calle de Hidalgo, transmitía también a sus alumnas el arte del flamenco

El arquitecto Alfonso Gómez Lara, gran pintor y gran amigo, llegó a Saltillo a mediados del pasado siglo. A la sazón era gobernador el licenciado Raúl López Sánchez, quien emprendió la construcción del Hospital Civil que ahora es el Universitario.

Al poco tiempo de estar aquí, Alfonso advirtió una extraña coincidencia: tres mujeres eran figuras capitales del arte y la cultura saltillenses, y las tres llevaban el mismo nombre: Carmen.

https://vanguardia.com.mx/opinion/vargas-vila-y-diaz-miron-dos-montanas-BC22203839

La primera era Carmen Harlan Laroche, magnífica pintora y notable maestra de piano. En la calle de Salazar tenía su academia y su casa, un chalet de los de antes hecho en aquel estilo que estuvo muy de moda, el colonial californiano. La señorita Harlan –así la llamaba todo el mundo, es decir, todo Saltillo– era también incansable promotora cultural. En una ciudad pequeña, pequeñita, ella se empeñaba en traer grandes artistas de la música. Los presentaba siempre en el Casino ante un público que siempre aplaudía con entusiasmo al terminar el primer movimiento de la sonata. De cualquier sonata.

La segunda Carmen era Carmen Aguirre de Fuentes, mi mamá. Ella hacía teatro y hacía versos. Pionera del movimiento feminista, sostenía desaforadas polémicas en octosílabos asonantados con un señor que firmaba sus artículos con el seudónimo de “El Charro Negro”. En ellos afirmaba que la mujer debía estarse en su casa, quietecita, sin hacer otra cosa más que nacer, crecer, parir y morir, precisamente en ese orden. Mi madre defendió el derecho de la mujer a seguir su vocación. Se adelantó por mucho al feminismo actual. Hizo además muchas otras cosas. Fue primera dama de la escena; bibliotecaria de la Normal Superior; fundó el grupo de teatro de la Universidad, y llevó al palco escénico –así se decía antes– docenas de dramas y comedias. Por iniciativa del Cabildo que presidió con excelencia el ingeniero Rosendo Villarreal, la calle que está en el lado sur del Teatro de la Ciudad lleva su nombre.

https://vanguardia.com.mx/show/artes/carmela-webber-primera-parte-PNVG3507811

Doña Carmen Guerra de Weber completaba en aquel tiempo la tríada de Cármenes, que después se haría cuarteta cuando la maestra Carmen Valdés empezó a enseñar danza folklórica. Doña Carmen Guerra era maestra de ballet. En su academia, por la calle de Hidalgo, transmitía también a sus alumnas el arte del flamenco. Todas las niñas y señoritas de la buena sociedad tomaban clases con ella, en un salón cuyos grandes ventanales daban a la calle. La gente se detenía a ver los movimientos de las bellas muchachas que bailarían luego “El Lago de los Cisnes” en el de la Alameda.

La labor que llevó a cabo doña Carmen Guerra de Weber fue admirable. Sembró en muchas generaciones el gusto por la belleza y la armonía. En todas las veladas elegantes había siempre un número a cargo de las alumnas de doña Carmen. Su técnica era depurada, su disciplina rigurosa. Ponía cuidado extremo en cada una de sus presentaciones. Eminente artista e insigne maestra, su larga y fecunda vida dejó una huella que permanecerá. Fue la última de las Cármenes en irse de este mundo. La ciudad estará siempre agradecida con ella, y la recordará con gratitud.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Presente Lo Tengo Yo
Personajes Saltillo

Localizaciones


Saltillo

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Armando Fuentes Aguirre “Catón”

Escritor y Periodista mexicano nacido en Saltillo, Coahuila Su labor periodística se extiende a más de 150 diarios mexicanos, destacando Reforma, El Norte y Mural, donde publica sus columnas “Mirador”, “De política y cosas peores”.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Medicamentos como Mounjaro, Ozempic y Saxenda se encuentran entre los tratamientos más solicitados por los consumidores, pese a su alto costo.

Saltillo: autoridades llaman a evitar la automedicación ante crecimiento de venta de fármacos para adelgazar
El 94.2 por ciento de las personas ingresadas en la entidad fueron hombres y casi 3 de cada 10contaban con antecedentes penales.

Coahuila figura entre los cinco estados con más ingresos a centros penitenciarios
La muerte de “Sirio” generó indignación entre trabajadores y usuarios de redes sociales, quienes solicitaron a las autoridades esclarecer lo ocurrido.

Matan a balazos a ‘Sirio’, perro que resguardaba empresa en Monclova

La ley es la ley

La ley es la ley
Los antivalores epsteinianos

Los antivalores epsteinianos
true

La sombra de la rectoría. Historia de un crimen sin castigo
true

POLITICÓN: Ni en redes ni en prensa; trazan la ruta jurídica para el caso Tania Flores

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís supervisó los avances del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos, cuya conclusión está proyectada para principios de 2027.

Torreón: Supervisa Riquelme avance del Sistema Vial Revolución-Vasconcelos