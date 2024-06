La valentía y la estupidez se acompañan con cerveza. El “no se va a poder” como reto a mostrar lo contrario

“Hagamos cosas estúpidas.” Concluimos esta mañana, un amigo y yo, que la valentía encierra un dejo de estupidez. Estupidez se define como la torpeza notable en comprender las cosas. Esto me recuerda a una frase que he leído. “La gente que dice que no se puede hacer algo, no debería de interrumpir a quien lo está haciendo.” También me trae al recuerdo la manejada en invierno en mi natal estado de Michigan, entre nieve y hielo. Un “Michigander” viajaba con una persona de un estado con clima más civilizado. Llegan a un pedazo de carretera nevada que no había sido limpiado por personal del condado aún. El visitante pela los ojos y dice, “No vas a poder navegar eso.” El Michigander sonríe y dice, “Cuídame la cerveza un momento.” Y así tantas cosas en la vida.

Hace años planeé promover actividades, aquí en Saltillo, de dos cuentacuentos hermosas de CDMX. Hablé sobre mis planes con una amiga, quien me dijo, “Uy, va a ser muy difícil. Aquí no sueltan dinero. Saltillo no está acostumbrado.” Mi sensación fue, “Cuídame la cerveza un momento.” Traje a las cuentacuentos y nos fue bien. Nada como un reto directo para motivarme a hacer lo que alguien dice que no se puede. Y sí, es verdad que a veces no se puede.

Los padres, los hermanos, los amigos, los maestros...hay tantas personas que nos dicen en momentos que lo que queremos hacer no se puede. Ustedes saben que tengo un carácter un tanto fuerte y cuando me dicen que no se puede algo por lo general respondo, “No me digas que no se puede, dime cómo sí se puede.” Estoy muy consciente de que la manera en que veo las cosas no siempre es la apropiada. Y sé que en varias ocasiones he pedido a alguien que intente así y asá, hasta quedarme convencida de que no, no se podía.

Hoy me dijo el amigo, “Hiciste lo que muy muy pocos se atreven a hacer.” Y saben, en eso hay mucha satisfacción. En no quedarme en la mazmorra del “no se va a poder”, o “va a ser mucho esfuerzo.” Bendita valentía y bendita estupidez.