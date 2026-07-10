La vida sigue

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Bienvenidos a la realidad. Durante semanas los mexicanos anduvimos montados en el séptimo satélite de Júpiter y poca importancia dimos a lo que sucedía en el País. Toda nuestra atención se fijó en unos hombres que de un día para el otro se convirtieron en héroes unificadores del pueblo.

¿Cuántas cosas habrán hecho nuestros gobernantes y no nos dimos cuenta por estar pensando en la Selección Mexicana? Cada Mundial ocurre lo mismo: nuestro equipo pelea como nunca y fracasa como siempre. Sin embargo ahora no podemos hablar de fracaso, y aunque perdimos, ahora fue de una manera distinta, pues una nueva generación jugó sin complejos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/hoy-no-quiero-escribir-NP21848072

Al ser eliminado México, caminé por las calles de la ciudad y parecía que más bien andaba por las veredas de un panteón. A pesar de ser domingo, la gente estaba callada y en los rostros de muchos no sólo se notaban los estragos de una cruda vespertina, sino también el desánimo por la derrota contra el equipazo de Inglaterra.

Sin embargo, hay aproximadamente 9 mil trillones de cosas más importantes que un equipo de futbol, y lo increíble es que las dejemos a un lado y nos dejemos seducir por una pasión que, a diferencia de otras, no nos deja nada bueno, excepto que los mexicanos nos unimos en un mismo sueño: “¿Y si sí?”. Desde que los gobiernos emanados de Modena (Movimiento de Degeneración Nacional) perversamente nos dividieron en chairos y fifís, en pueblo bueno y sabio y aspiracionistas conservadores, no habíamos conocido los días en que celebrábamos todos juntos un triunfo, y eso nos dejó ese grupo llamado Selección Nacional.

Pero es tiempo de volver a la realidad. ¿Recuerda alguna declaración importante de nuestra presidenta durante el tiempo en que duró la participación del equipo mexicano en el Mundial? ¿Podría mencionar algún logro del gobierno estatal en este tiempo? ¿Recuerda alguna amenaza de Trump a algún país del mundo?

Todos nos dejamos seducir por la pasión del futbol. El tema de conversación de millones de mexicanos se centraba en un balón; las declaraciones de algunos políticos tenían que ver con los pronósticos que daban para los juegos de la Selección; los medios de comunicación dedicaron espacios especiales para aprovechar esa pasión.

Sin embargo, el Mundial de Futbol ya acabó para México y nosotros debemos volver a poner los pies sobre la tierra, sobre esta tierra nuestra en la que abundan las injusticias, las inseguridad, la deshonestidad y las carencias.

Bienvenidos sean todos a la realidad. Bienvenidos sean a este país que requiere la misma atención que depositamos en un equipo de futbol, y así buscar, todos juntos, mejores días para nuestro México.

Durante el Mundial de Futbol en muchos de nosotros se anidó la esperanza de ver a nuestro equipo alcanzar los cuartos de final, sin embargo, sería de mayor provecho si anidáramos la esperanza de que nuestro México cambiara definitivamente y se convirtiera en una casa digna para los más desprotegidos.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-mayor-herencia-HN21684434

Así como dedicamos nuestra atención a los juegos de futbol, debemos también atender los problemas de nuestro País y pensar en posibles soluciones. Muchos hicimos hasta lo imposible con tal de ver a nuestra Selección. ¿Por qué no hacemos lo imposible para analizar el actuar de nuestros gobernantes? ¿Por qué no nos reunimos para ver cómo podremos construir un México mejor?

No había nada que pudiéramos hacer para cambiar el destino del juego contra Inglaterra. Ninguno de nosotros tuvo el poder de ordenarle a Javier Aguirre que pusiera doble marca a Jude Bellingham, o que planteara un esquema táctico más efectivo. Sin embargo, todos tenemos mucho por hacer si queremos cambiar nuestro propio destino y así lograr que en México reine la justicia y el afán por alcanzar el bien común. No cabe duda que ese sería el mayor triunfo que jamás se haya dado en nuestro país.

aquientrenosvanguardia@hotmail.com

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Javier Fuentes de la Peña

Nacido en Saltillo el 5 de mayo de 1975, soy hijo de Armando Fuentes Aguirre y de María de la Luz de la Peña de Fuentes. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en el Tec de Monterrey, donde obtuve mención honorífica. Cursé estudios de Periodismo en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Seleccionado entre jóvenes periodistas para participar en el Taller de Narración Periodística impartido por el Nobel colombiano Gabriel García Márquez y la Fundación de Nuevo Periodismo Latinoamericano. Maestro en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y en Letras Españolas por la UANL. Fui designado por la Facultad de Filosofía y Letras como el mejor alumno de posgrado, siendo merecedor de la medalla a los mejores estudiantes de México entregada por la SEP Federal en tiempos del Presidente Vicente Fox. Columnista de los periódicos Palabra, El Siglo de Torreón, El Siglo de Durango, Zócalo de Piedras Negras, y El Mañana de Nuevo Laredo. Director artístico de Radio Concierto, encargado de corresponsales del Periódico ABC de Madrid. Fundador y director del diario de distribución gratuita 10 MINUTOS. Director desde 2011 del Consejo Editorial del Estado de Coahuila y de los Talleres Gráficos del Estado.

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