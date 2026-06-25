La mayor herencia

Hablar de cuidado al medio ambiente es casi una obligación en estos tiempos. Y no es para menos, pues últimamente los seres humanos, con la torpeza que nos caracteriza, hemos decidido destruir el planeta en que vivimos. La falta de conciencia ecológica ha causado grandes daños y si no actuamos a tiempo, la vida futura será más dura incluso que durante los gobiernos de la cuarta transformación, con todo y su segundo piso de injusticia, corrupción, inseguridad y negligencia, entre muchas otras características negativas del actual régimen.

¿Sabías que en el gobierno de Claudia Sheinbaum existe una dependencia llamada Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? ¿Y que la secretaria de la Semarnat se llama Alicia Bárcena Ibarra? Francamente me resulta increíble que exista toda una institución de cuidado al medio ambiente en el gobierno federal que ha provocado mayor daño ambiental en la historia moderna de México.

Hace falta que nuestros gobernantes, a través de los funcionarios pertinentes, nos expliquen qué medidas tomar para el cuidado del medio ambiente. Pero cómo pedir eso si las mismas autoridades son tan ignorantes que suspendieron todo proyecto de generación de energía solar y eólica. Para darse cuenta de ello, basta tomar la autopista a Monterrey y ver que las enormes hélices de los aerogeneradores están detenidas, y todo por culpa de un expresidente necio y de funcionarios incapaces de contrariarlo.

No soy de las personas que acusan al Gobierno de ser el responsable de todos nuestros males. Pero en el caso ecológico no se puede negar que las autoridades han contribuido a la degradación del medio ambiente. El Gobierno es quien aprueba la instalación de tal o cual industria, sin fijarse, muchas veces en lo contaminante que puede ser. El Gobierno es el encargado de penalizar los daños al medio ambiente que muchas veces pasan desapercibidos. El Gobierno debe prevenir los incendios forestales mediante una campaña de conciencia y, sobre todo, con un equipo capaz de apagar hasta el fuego de un recién casado. El Gobierno debe evitar manejos corruptos en la elaboración de una obra o en la aprobación de desarrollos de vivienda u hoteles que afecten selvas, manglares, bosques o manantiales de agua.

Es increíble, pero dos de los proyectos “transformadores” de la transformación de cuarta han significado un grave atentado contra la naturaleza. Por un lado está el tren Maya, por cuya construcción se talaron millones de árboles y plantas y se ha afectado a yacimientos de agua y a decenas de cenotes y vestigios precolombinos.

Por el otro lado está la refinería de Dos Bocas, por cuya instalación se destruyeron decenas de hectáreas de manglar, y cuyos incendios han provocado un grave daño ambiental. No sé si sabías, pero las emisiones de CO2 en 20 años de operación calculada de dicha refinería, equivaldrían a talar aproximadamente 183 millones de árboles. Es triste siquiera pensarlo, pero por esta causa Tabasco dejará de ser un edén y millones de personas de la zona sufrirán graves consecuencias en su salud.

En Coahuila, para variar, vivimos una realidad totalmente distinta a la federal, y todo gracias a funcionarios públicos responsables. Hace días el gobernador Manolo Jiménez anunció una gran cruzada estatal contra los incendios forestales, uno de los principales problemas ambientales de la entidad.

Guiado por el gran amor a los bosques que heredó de su abuelo, don Luis Horacio Salinas Aguilera, Manolo anunció una gran inversión para fortalecer la prevención y el combate de incendios forestales. Ahora, además de una mayor coordinación entre los brigadistas, trabajadores de la Semarnat y efectivos del Ejército Mexicano, se reforzará la capacidad operativa con mayor tecnología como internet satelital y radios especializados, con más vehículos 4x4 y de camiones cisterna, así como con apoyo aéreo, incluyendo drones de cámara térmica, helicópteros para el traslado de efectivos, así como equipos para combatir desde el aire los incendios forestales.

Es triste decirlo, pero en la última década Coahuila perdió cerca de 100 mil hectáreas por incendios forestales provocados, principalmente, por personas como tú o como yo.

No cabe duda. La principal herramienta para prevenir la devastación en nuestros bosques es la educación. Al ir a un rancho pensemos antes de prender una fogata o el asador, que una simple chispa puede acabar con una riqueza natural que ha tomado decenas de años alcanzar.

Lugares como La Pinalosa nunca serán lo que hace años fueron. Lo que antes era un bello y tupido bosque, hoy son simplemente cenizas y desolación, y todo por unas personas que creyeron que era más importante hacer una carnita asada que proteger una de las mayores riquezas de las que Coahuila puede presumir.

Felicito a Manolo Jiménez por esta cruzada contra los incendios forestales, pero de nada servirán todos esos esfuerzos si tú y yo no cuidamos la mayor herencia de nuestros abuelos y padres, y que debíamos pasar intacta a nuestros hijos y nietos.

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