Las presiones de ser mamá ‘perfecta’ en el siglo 21

Ser madre en el siglo 21 es una tarea compleja y llena de presiones y estrés. Una de las presiones más grandes es la de ser la madre “perfecta”. Las madres son bombardeadas constantemente de imágenes o videos de otras mamás en las redes sociales que parecen tener todo bajo control y muy felices. Esto les produce ansiedad al compararse con ellas y muchas sienten que no están cumpliendo con su papel de ser “buenas madres”. Además, enfrentan una gran presión para lograr el equilibrio perfecto entre el trabajo profesional, la crianza de los hijos, un hogar ordenado y satisfacer sus necesidades emocionales y sociales.

Desafortunadamente, se enfrentan a la influencia negativa de las redes sociales al compararse con otras madres en línea y pueden sentir que están haciendo algo mal en el amor y educación de los hijos. Debemos ser conscientes de que las redes sociales pueden ser una fuente de información incorrecta o engañosa sobre la formación de los hijos, lo que puede llevar a decisiones equivocadas.

Las madres a menudo se sienten como si tuvieran que hacer malabarismos con todo, desde el cuidado de los niños hasta la limpieza de la casa y la preparación de las comidas, todo mientras mantienen una apariencia impecable y una actitud positiva. Esta presión puede ser abrumadora y puede llevar a sentimientos de fracaso y ansiedad.

La tecnología presenta desafíos únicos para las madres en el siglo 21. Los niños de hoy en día crecen rodeados de tecnología y las madres pueden sentirse perdidas al intentar navegar por el mundo digital de sus hijos. Además, la tecnología puede ser una distracción tanto para los niños como para las madres, dificultando la conexión y la comunicación. Las madres también pueden sentirse abrumadas por la cantidad de información disponible en línea sobre la crianza de los hijos, lo que puede hacer que sea difícil determinar qué es verdadero y qué no.

En nuestro libro “Padres obedientes, hijos tiranos: 20 años después” analizamos la nueva generación de padres e hijos. El hijo tirano de hace 20 años, hoy son mamás y papás y no serán padres obedientes hoy, sino “ausentes”. Las mamás se enfrentan a una gran cantidad de presiones, comparaciones y distracciones con el WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook y TikTok, y pueden deteriorar su salud mental incrementado el riesgo de estrés, ansiedad, baja autoestima, depresión y pensamientos suicidas. Hay que tener en cuenta que las redes sociales generan una realidad ficticia mostrando una familia y vida perfecta cuando ese momento dura pocos segundos. La tecnología, muchas veces, nos muestra una vida perfecta de nuestras amigas, pero muchas veces son falsas. Un amigo me comentaba esta semana que su esposa lo obliga a tomarle más de 100 fotografías para subir la perfecta. Y lo que ocasiona es que en cada imagen rechazada refuerza sus imperfecciones y la hace sentir más triste.

¡Mamás! En este 10 de mayo y todos los días del año deben cuidar su salud mental y tomarse un tiempo para cuidarse a sí mismas, como hacer ejercicio, tomarse el tiempo para hacer actividades que les gusten y tomar un café con sus amigas.

Comprendo que muchas mamás trabajan por necesidad o realización personal y profesional, pero deben establecer límites claros con respecto al trabajo, crianza de los hijos y hogar. Las madres deben tratar de separar el trabajo de la vida familiar tanto como sea posible y establecer horarios claros para cada uno.

Además, las madres deben tratar de ser realistas en cuanto a lo que pueden hacer y lo que no, y no sentirse presionadas para hacer más de lo que pueden manejar. Recordemos que no hay una sola forma “correcta” de ser madre en el siglo 21 y menos “perfecta”. Cada madre es única y debe encontrar lo que funciona para ella y su familia. Las madres deben tratar de no compararse con otras madres y enfocarse en lo que es importante para ellas y su familia.