Laura Flores, “Zorro” y una mujer emparedada

Los estrenos tanto en señal abierta como en streaming iniciaron el lunes pasado con el estreno de un par de telenovelas en las que participa la actriz y cantante mexicana Laura Flores.

La primera de ellas es el primer estreno de este género de Televisa correspondiente a “Tu vida es mi vida”, refrito de la telenovela chilena del 2019 “Amar a morir” que protagonizan Susana González y Valentino Lanús en su regreso a esta televisora curiosamente al lado del argentino Juan Soler luego de que los dos compartieron créditos en el desafortunado refrito por TV Azteca de “Nada personal” (2017), y uniéndose a ellos Verónica Merchant, quien luego de iniciar su trayectoria en telenovelas de época de los años 90 como “Corazón Salvaje” (1993) y “Alondra” (1995) también vuelve a las filas de “Las Estrellas” como el interés amoroso de Soler y de quien es confidente el personaje que hace Laura Flores.

La segunda es el primer estreno en el horario estelar de un renovado canal Nueve Nacional también por Televisa de una producción de Telemundo protagonizada y producida por el galán cubano William Levy que bajo el título de “Vuelve a Mí” cuando menos se trata de una historia original en la que el protagónico femenino corre a cargo de la actriz mexicana Samadhi Zendejas (“Falsa Identidad”) en el papel de Nuria, una joven madre soltera habitante de Ciudad Juárez cuyo hijo menor de edad es víctima de un secuestro por parte del novio de su hermana para desaparecer en medio del tráfico y desembocar desmemoriado en el seno de una familia adinerada de la capital del país a la que pertenece el personaje de Levy, a su vez un ex presidiario por un crimen que no cometió.

En esta Laura Flores destaca todavía más que en “Tu vida es mi vida” como la matriarca de la familia adinerada, Martha, quien es madrastra del personaje de Levy pero a la vez madre biológica del segundo hijo de su matrimonio, Braulio (Ferdinando Valencia), el villano principal de la historia. Además del estreno de su exitoso protagónico del 2005 para la misma televisora “Piel de otoño” que en días pasados se estrenó en la plataforma de streaming VIX, esta es una muy buena forma de festejo para la actriz de origen tamaulipeco de sus 40 años de protagonista de telenovelas a partir de “Los años pasan” (1984), segunda parte de la telenovela “Los años felices” que al ser alargada como ocurría por aquel entonces por parte de su productor, Valentín Pimstein, adaptó de otro de sus éxitos, “Viviana”, de 1978.

Ya que hablamos de plataformas de streaming y adaptaciones de historias que funcionaron con anterioridad, el viernes estrenó por Amazon Prime Video la serie de manufactura española “Zorro”, misma que no es más que una versión centenial de una historia que alcanzó su nivel más alto en el cine en el año de 1998 con una producción de Steven Spielberg que dio al español Antonio Banderas la consolidación como estrella hollywoodense que dudamos haga lo mismo para el nuevo protagonista Miguel Bernardeu, mejor conocido por la famosa serie “Élite”, de Netflix, y está hecho a la medida para los seguidores de aquella serie también española pertenecientes al mismo mercado al que va dirigida.

Para terminar, y aterrizando más bien en la cruda realidad, el mismo viernes 19 Paramount Plus estrenó el primer episodio de la serie irlandesa “La Mujer Emparedada” (“The Woman in the Wall”), basada en un caso de la vida real que produce y protagoniza la actriz británica Ruth Wilson (“His Dark Materials”) en el papel de Lorna Brady, una mujer que al finalizar el primer episodio despierta al lado de una mujer muerta cuyo cadáver empareda pero que se relaciona a un pasado como víctima del clero irlandés.

Comentarios a: sopeoperas@yahoo.com