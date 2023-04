Es muy común encontrarnos de pronto con datos curiosos que nos llaman la atención y que, además, nos permiten tener un conocimiento más amplio de las cosas que nos rodean. A mí me gustan los datos curiosos y cada vez que me topo con alguno, procuro anotarlo en una pequeña libreta roja que me “regalaron” al acudir a un curso para convertirse en un vendedor perro. Al final de dicho taller todos muy motivados rompimos de un karatazo una tabla tan gruesa como un fetuccini, la cual simbolizaba las barreras que solemos auto imponernos a la hora de buscar clientes.

En mi libreta roja tengo datos de todos tipos, sabores y colores. Y hablando de sabores tengo un dato bastante curioso: la Coca Cola originalmente era verde; Islandia, hablando de países, es donde se consume más Coca Cola per cápita, y, hablando de ciudades, lo es Monterrey, Nuevo León. American Airlines ahorró 40 mil dólares en 1987 eliminando una aceituna de cada ensalada que sirvió en primera clase, y los despistados viajeros de la famosa “first class” no pidieron una rebaja en sus boletos por tener una aceituna de menos en su ensalada, ¡qué despilfarro!

La vida promedio de una pelota de beisbol en un juego profesional es de 7 lanzamientos. Por eso dicen que para jugar al Rey de los Deportes se necesitan muchas pelotas. Y ya que hablamos de vida, estudios científicos demuestran que cada cigarrillo que te fumas reduce el tiempo de vida en 7.54 minutos y cada medida de alcohol (41.69 mililitros) ingerida sola o mezclada con algún líquido, reduce tu tiempo de vida en 9.35 minutos. Es decir que en cada pachanga puedes reducir tu vida hasta en 3.5 horas entre alcohol y tabaco sin contar los efectos de la desvelada, por eso no hay que perder la cabeza. La única criatura que se puede dar el lujo de perder la cabeza es la cucaracha, pues puede vivir nueve días sin ella antes de morir de hambre.

Tengo otros datos de insectos y animales, por ejemplo, que los mosquitos tienen dientes y que el elefante es una de las únicas criaturas de la creación que no pueden saltar (afortunadamente). El graznido de un pato no hace eco y nadie sabe por qué. Es posible hacer que una vaca suba escaleras pero no que las baje.

De los genios de la historia tengo algunos datos curiosos. En mi libreta roja tengo anotado que Tomás Alba Edison, el inventor del foco, temía a la oscuridad. En el ámbito de las letras tenemos que Miguel de Cervantes y William Shakespeare, considerados los más grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa respectivamente, murieron exactamente el mismo día y el mismo año: el 23 de abril de 1616.

En la antigua Inglaterra la gente no podía tener sexo sin contar con el consentimiento del Rey. Cuando alguien andaba un poco urgido, debía solicitar permiso al monarca, quien les entregaba una placa que debían colgar afuera de su puerta mientras se encontraban en el trance amoroso. La placa decía “Fornication Under Consent of de King” (F.U.C.K. Ese es el origen de tan socorrida palabrita).

Y pasando a temas más decentes, el Nuevo Testamento dice: “Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al Reino de los Cielos”. El pequeño problema es que San Jerónimo, el traductor del texto, interpretó la palabra “kamelos” como camello, cuando en realidad este vocablo griego se refiere a la soga gruesa con la que se amarran los barcos a los muelles. Cualquiera de las dos interpretaciones tiene el mismo sentido, sin embargo, ¿cuál te parece más coherente?

Hace algún tiempo me topé con un nuevo dato curioso pero no lo anoté en mi libreta roja. Según Jane Ussher, académica de la Universidad de Sidney, México es uno de los países con mayores niveles de estrés en el mundo. La creciente pobreza, la concentración de la población en grandes urbes, las crisis económicas, la inseguridad pública, el desempleo y la falta de medicinas y de atención médica gratuita de calidad, son sólo algunas de las causas de este alto nivel de estrés. Triste dato es éste, pues demuestra que la calidad de vida es una utopía para muchos mexicanos. El día en que cambie esto, prometo que anotaré en mi libreta roja que México es uno de los países del mundo con menores niveles de estrés. Sin embargo, para ello hará falta la existencia de un gobierno responsable y honesto. Las promesas no cumplidas están generando cada vez más desaliento, enojo y estrés en la comunidad. Pobre México. Tan lleno de vicios como la corrupción y tan vacío de esperanza y de justicia.

