En el análisis transaccional se da importancia a los juegos que todos jugamos.

Puede generalizarse un juego al que se incorporan muchos sin advertirlo. Actualmente se juega el peligroso juego de distinguir para dividir, después oponer lo distinto, enseguida separar lo opuesto y así, hasta llegar a agredir desde la oposición para destruir y matar.

Están en el juego, novios, esposos, amigos, compañeros, empresas y emporios económicos, ciudadanos y gobiernos. No todos siguen el juego hasta el final; pero van dejando mucha destrucción material y espiritual.

La humanidad se vuelve bizarra en el campo de la pseudociencia y el tecnologicismo, creyendo que eso es verdadero progreso y realización, pero se empobrece en sabiduría al caer en competencias egocéntricas y en guerras devastadoras contra territorios y nacionalidades, hasta asesinar la vida humana, la vida infantil, la vida inocente, satanizando lo que no es propio.

Es un juego que deshumaniza, que obstaculiza la paz, que no guarda la justicia, que no intenta la unidad. El peor damnificado en este juego es el amor verdadero que debiera ser fragancia de paz en la alegría del mutuo respeto gratuito y espontáneo.

Se requiere gran discernimiento para no entrar en ese juego demoledor que subraya el falso “yo” que daña al “tú” y tacha el “nosotros”.

Pensamientos, actitudes, gestos, palabras y acciones se van contaminando hasta estar ya entrados en ese juego que quiere volverse moda, ola, estilo repetitivo y polifacético.

Algo tan sencillo como en todo amar y servir y nunca mentir bastaría para que empezara a brotar, entre la cizaña, el buen trigo de la confianza y la seguridad.

NO ES CARRERA DE 100 METROS

Es carrera larga de resistencia. En ella vale más paso que dure y no trote que canse. Aparecen en los medios y en las redes desahucios y hasta epitafios puestos como etiquetas sobre grupos y tendencias. O, en contraste, ya se pone el disfraz de victoriosos a quienes hacen más ruido o publicitan más, a tambor y platillo algún logro efímero.

El buen corredor parece quedarse rezagado y luego surge el paso firme que alcanza a quienes lo aceleraron hasta el cansancio. Es lección aprendida en los juegos olímpicos. Es importante el ritmo del avance y más si se salpica de trucos y destrezas limpias, de sorpresas y genialidades inesperadas.

El trío de dos hembras y un varón en la carrera hacia la banda presidencial va perfilando un triple itinerario hacia la meta del sufragio. Hay gente sólo espectadora y otra que se involucra y se apasiona y parece apostarlo todo por alguien que, sobre la marcha, va exhibiendo sus verdaderas aptitudes y sus desaciertos.

En las carreras humanas o de perros o de caballos, el público de las graderías también se desgañita y agita aspavientos defendiendo su apuesta, creyendo que su alharaca y su gimnasia llega a oídos y ojos del corredor. La diferencia en las campañas es que el futuro votante sabe que su trazo en la boleta de votación que deposita en la urna es como un empujón para lograr la mayoría victoriosa.

Quien sólo se atiene a los mensajes de medios y redes, sin aplicar sus propios deslindes, quedará perplejo al final.

ARMAS POR TODAS PARTES Y MANDAMIENTO OLVIDADO

No matarás es el quinto mandamiento del Sinaí y de la ley natural.

Si se multiplican las armas de muerte, se contrabandean y se venden con facilidad y con un control deficiente, se multiplica el número de asesinos y de asesinados.

En cualquier lugar un dedo puede moverse para suprimir una vida. Puede causar amenaza que logre despojos o doblegue voluntades o, de plano, pueden hacerse instrumentos para venganzas impunes.

Se requieren proyectos de vigilancia y de control para que todos los ciudadanos sepan que su vida no corre peligro en sus andanzas por las ciudades.

MÁS PREVISIÓN, MÁS Y MEJORES MEDICINAS

Si no se da al cuerpo alimento sano, respiración, ejercicio, posturas, descanso y sueño, hidratación, higiene, supresión de tóxicos como tabaco, drogas y alcohol disfrazado, entre otros satisfactores, será un cuerpo enfermizo, propenso a infecciones, desgastes y contaminaciones.

Es necesaria una educación para no hacerse daño con malos hábitos perjudiciales a la salud. Que no haya necesidad de medicamentos. Que el mismo cuerpo pueda hacer su trabajo de defensa y de reparación Que no se dañen órganos con sustancias que sólo quitan síntomas. Que se aprovechen las plantas medicinales y otros medios naturales para conservar salud y fortalecer defensas. Si hay dosis químicas que se observen las dosis inofensivas y que se usen sólo las mejores.

¿FIN DEL MUNDO?

-¿Tú crees que está cerca el fin del mundo?

-Bueno, muchos preguntan que cuándo será. Podemos responder, desde la fe, que se acabará cuando venga Cristo glorioso. Pero también es verdad, desde el sentido común, que hace tiempo que nos lo estamos acabando con la contaminación, la desertificación y la acumulación de armas nucleares con potencia destructora total.

Es charla de dos profesionistas jóvenes. Ya se estaciona el automóvil en que acaban de llegar al edificio en que están sus oficinas. Uno se pone la bufanda porque viene el viento frío del agua nieve de la sierra...