Los marginados permanentes de la IA

Por Kenneth Rogoff, Project Syndicate.

SAN FRANCISCO- La inteligencia artificial ha creado tal frenesí en la región de la bahía de San Francisco que la fiebre del oro de mediados del siglo XIX en California parece en comparación una búsqueda del tesoro. Los mejores programadores y desarrolladores reciben ofertas de cientos de millones de dólares para cambiar de empresa, mientras jóvenes ingenieros que han tenido la suerte de entrar temprano a las principales startups de IA contemplan la posibilidad de retirarse antes de los 35 años.

Subiendo por la autopista costera desde el aeropuerto internacional de San Francisco en dirección a la ciudad, se ven grandes anuncios ultraespecíficos acerca de abstrusas aplicaciones de IA que parecen dirigidas a nichos absurdamente acotados. ¿Cómo puede ser rentable algo así? La respuesta es que en una ciudad repleta de startups, presentar el producto de software correcto al fundador de una empresa que pronto quizá valga miles de millones de dólares es mucho más lucrativo que usar el espacio de una valla publicitaria para vender hamburguesas o detergente de ropa.

Sin embargo, bajo el frenesí acecha una ansiedad palpable, ya que los miembros de esta joven superélite temen que en la lotería de la IA, sus startups no sean las ganadoras. Y el fracaso implica a sus ojos quedarse atrás mientras la IA automatiza amplias franjas del trabajo de oficina (sobre todo en programación, que hasta ahora ha sido una auténtica licencia para imprimir dinero) y caer en las filas de los pobres permanentes.

Aunque los economistas todavía debaten si la IA destruirá o creará empleo, el estado de ánimo predominante en Silicon Valley es mucho más pesimista. La opinión general es que si tu startup no triunfa en un plazo de cinco a diez años, más te vale ponerte a rezar para que el gobierno suministre un ingreso básico universal generoso.

A pesar de los esfuerzos del presidente Donald Trump por atraer Silicon Valley a la órbita del movimiento MAGA, la región de la bahía sigue dominada por el progresismo al estilo estadounidense. La mayoría de los jóvenes aspirantes a triunfar en la industria de la tecnología en California se siguen viendo como progresistas a ultranza que defienden con fervor los impuestos a los ricos (al menos hasta enriquecerse ellos mismos).

Pero por más ostentación de virtud que hagan, las élites de Silicon Valley se muestran extrañamente ajenas al hecho de que la gran mayoría de las personas que quedarán marginadas por el ascenso de la IA no vivirán en Estados Unidos. Ni en países que se han asegurado un lugar en la cadena de suministro de la IA, como Corea del Sur, Japón y Taiwán.

Mientras la insaciable demanda de chips de memoria avanzados para IA convirtió empresas surcoreanas como Samsung y SK Hynix en gigantes billonarios, Europa tiene muy pocos ejemplos exitosos que mostrar; la empresa holandesa ASML, dueña de un cuasimonopolio de las máquinas de litografía de alta gama con que se fabrican los semiconductores más avanzados del mundo, es una rara excepción. El panorama es todavía peor en África y América Latina, que todavía no generaron nada ni remotamente comparable.