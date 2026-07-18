Coahuila: Denuncian padres que escuelas condicionan inscripciones al pago de cuotas

Durante el periodo de inscripciones para el ciclo escolar 2026-2027, padres de familia han denunciado que algunas escuelas públicas de la región condicionan la inscripción de los alumnos al pago de cuotas escolares, pese a que la legislación federal y estatal prohíbe esta práctica. Uno de los casos reportados a VANGUARDIA ocurrió en una escuela primaria de la colonia Bellavista, donde -según los padres de familia- el personal directivo no permitió concluir la inscripción de los estudiantes si no se cubría en ese momento la aportación solicitada, sin ofrecer la posibilidad de celebrar convenios o diferir el pago.

Un caso similar fue señalado en una primaria ubicada en Arteaga, sobre el bulevar Venustiano Carranza, donde también se habría exigido cubrir la cuota como requisito para completar el trámite. Tras difundirse estos casos, padres de familia comentaron en redes sociales que se trata de una práctica frecuente en distintos planteles, ya que consideran que es la única forma en que las asociaciones de padres de familia logran recaudar los recursos necesarios para el mantenimiento de las escuelas. Incluso, algunos señalaron que existen otras medidas de presión, como impedir la participación en eventos escolares, entre ellos graduaciones o posadas, mientras el padre o la madre de familia mantenga adeudos por concepto de cuotas.

La ley establece que no se puede condicionar la inscripción, la entrega de documentos ni cualquier otro servicio educativo al pago de aportaciones escolares. También señala que las cuotas son voluntarias y que su falta de pago no puede limitar el acceso de los estudiantes a la educación pública ni generar un trato diferenciado. La legislación sí permite que las asociaciones de padres de familia recauden aportaciones para atender necesidades de los planteles, como mantenimiento, reparaciones menores, compra de mobiliario o mejoras en infraestructura; sin embargo, estos recursos no sustituyen la responsabilidad de las autoridades educativas de garantizar instalaciones adecuadas para la prestación del servicio.

Al respecto, el secretario de Educación de Coahuila, Emanuel Garza Fishburn, reiteró que el acceso a la educación pública no depende del pago de cuotas. “El acceso a la educación es gratuito y todo esto que tiene que ver con cuotas está en el ámbito que manejan principalmente los padres de familia”, señaló.

CUOTAS DE HASTA MIL 650 PESOS De acuerdo con información recabada por VANGUARDIA, las cuotas escolares varían según el nivel educativo. En preescolar y primaria, las aportaciones generalmente oscilan entre 250 y 600 pesos por alumno.

Sin embargo, los montos más elevados se registran en secundaria. Por ejemplo, en la Secundaria General Ejército Mexicano No. 16 se solicita una aportación de mil 650 pesos por el primer hijo inscrito y de 800 pesos por el segundo y los subsecuentes. En la Secundaria Federico Berrueto Ramón, la cuota es de mil 500 pesos por el primer estudiante y de 750 pesos por cada hijo adicional. Padres de familia señalaron que, a diferencia de años anteriores, en diversos planteles la aportación dejó de cobrarse por familia y ahora se solicita por alumno, lo que incrementa considerablemente el gasto para los hogares con dos o más hijos inscritos en escuelas públicas. En algunos casos, el desembolso puede superar los 2 mil 200 pesos, aun cuando las cuotas mantienen, por ley, su carácter voluntario.

Temas

Cuotas Educación A20

Organizaciones

Sedu

