POLITICÓN: Las revelaciones de ‘El Jimmy’ Martínez Veloz, ¿viene EU por Marina del Pilar?

“El Jimmy” también afirma que le informaron de la intención de Estados Unidos de realizar un operativo para “extraer” a Marina del Pilar de México y de cómo eso podría evitarse si ella y/o la Presidencia de la República accedían a “cooperar” con el Gobierno de Donald Trump . Y todo eso, asegura el emecista, está dispuesto a declararlo ante el Ministerio Público de la Federación. Este asunto cada vez huele peor...

El que ayer decidió sumarse a la polémica que envuelve a Marina del Pilar Ávila, aún gobernadora de Baja California, fue el comisionado coahuilense de Movimiento Ciudadano, Jaime “El Jimmy” Martínez Veloz . A través de una “carta abierta”, dirigida a la Presidenta de la República, el coahuilense revela que él se habría reunido “hace unas semanas” -luego de los comicios locales del 7 de junio pasado-, en Ensenada, con dos personajes -padre e hijo- de aquella entidad, uno de los cuales habría dicho ser “oficial del FBI”. En la charla con este último, afirma, recibió información que involucra a Jaime Bonilla en el escándalo que envuelve a la mandataria morenista.

III. MÁS ALLÁ

La salida de Roberto Escalante del SIMAS de Torreón parece apenas el primer capítulo de una historia que difícilmente terminará con un cambio de escritorio. En La Laguna comienza a instalarse la idea de que la revisión deberá ir mucho más allá de nombres y cargos para alcanzar decisiones, contratos y relaciones que durante mucho tiempo pasaron inadvertidas. En ese contexto vuelve a escucharse el nombre de Pepe Ganem -ex secretario del Ayuntamiento-, no como candidato a un cargo, sino por el peso político -y económico- que distintos actores le atribuyen desde el inicio de la pasada administración. Habrá que ver hasta dónde llega la revisión.

IV. LAS PIEZAS

Los expedientes no se entienden observando una sola pieza del rompecabezas. Los cambios de funcionarios suelen abrir la puerta para revisar también quiénes participaron de las decisiones, qué intereses coincidieron y qué vínculos se construyeron con el paso del tiempo. Por eso, en Torreón hay quienes consideran que la verdadera historia apenas comienza. Si la revisión pretende ser de fondo, inevitablemente tendrá que seguir el rastro de las decisiones y del los dineros públicos. ¿O, no?

V. MOVIMIENTOS

Hay movimientos administrativos que pasan completamente inadvertidos. Se firman, se publican y nadie vuelve a hablar de ellos. Pero también existen otros que, aunque en apariencia son un trámite más, despiertan conversaciones entre quienes conocen la historia que hay detrás. Es el caso de Ernesto Alfonso Rosales Arcaute, secretario de Acuerdos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila desde febrero pasado. Nos cuentan que el interés no radica en el cargo, sino en las circunstancias de su llegada y en las lecturas que comenzó a generar desde el primer día. En los pasillos, más de uno permanece atento...

VI. ¿QUIÉN?

El nombramiento de Rosales Arcaute ha comenzado a generar preguntas, no por el cargo en sí, sino por las circunstancias que rodearon su llegada al Tribunal que preside Jesús Gerardo Sotomayor Hernández. La interrogante que empieza a repetirse es otra: ¿qué grupo, quién o quiénes tuvieron la capacidad de impulsar esa decisión? Y, sobre todo, ¿quién abrió la puerta? Cuando una designación provoca tantas lecturas y tanta intriga, suele ser porque la historia aún no está completa. Habrá que ver.

VII. AMBICIÓN

¿Recuerda usted el larguísimo proceso litigioso seguido por el defenestrado consejo presidente del IEC, Rodrigo Paredes, en demanda de una “liquidación” por los servicios prestados? Pues resulta que no es el único que sigue buscando compensación extraordinaria a partir de vaya usted a sabe qué merecimientos. Y es que, según nos dicen, el exconsejero Juan Antonio Silva Espinoza, a quien se conocía coloquialmente como “El Matemático”, lleva meses a la caza de una recompensa a la cual cree tener derecho por haber dedicado siete años de su vida al órgano electoral coahuilense.