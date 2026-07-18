Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos

El presidente municipal señaló que propietarios de algunos bares que recientemente fueron clausurados por incumplir disposiciones en materia de seguridad y reglamentos de alcoholes fueron llamados a atender puntualmente las normas establecidas para su operación.

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes acuden a bares y centros nocturnos de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que sostuvo reuniones de trabajo con la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal y la Fiscalía General del Estado, a fin de fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en este tipo de establecimientos.

Riquelme Solís afirmó que, de manera clara, se les hizo saber cuáles son sus responsabilidades y las medidas que deberán cumplir para garantizar la protección de los clientes, principalmente de los jóvenes que acuden a estos lugares en busca de entretenimiento.

“Ahora todos esos bares saben cómo deben funcionar y lo que tienen que hacer para la protección de la gente”, manifestó el alcalde, quien advirtió que también se pondrá especial atención en la actuación de escoltas o personal de seguridad que pretendan excederse o “pasarse de listos” dentro o en las inmediaciones de los establecimientos.

El edil destacó que uno de los principales acuerdos alcanzados consiste en mantener una coordinación más estrecha y fluida entre las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de reaccionar de manera inmediata ante cualquier incidente que pueda poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Riquelme Solís reiteró que la administración municipal mantendrá una política firme de supervisión y prevención, privilegiando el orden, la legalidad y la seguridad de la ciudadanía, sin afectar la actividad de aquellos establecimientos que operen dentro del marco de la ley.