Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos

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    Miguel Riquelme ‘lee la cartilla’ a bares de Torreón y refuerza vigilancia en centros nocturnos
    Miguel Ángel Riquelme Solís informó que se fortalecerá la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en bares y centros nocturnos de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís anunció el reforzamiento de la supervisión en bares y centros nocturnos de Torreón, con mayor coordinación entre autoridades municipales y la FGE

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de garantizar la tranquilidad y seguridad de quienes acuden a bares y centros nocturnos de Torreón, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís informó que sostuvo reuniones de trabajo con la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Inspección y Verificación Municipal y la Fiscalía General del Estado, a fin de fortalecer la vigilancia y el cumplimiento de los reglamentos en este tipo de establecimientos.

El presidente municipal señaló que propietarios de algunos bares que recientemente fueron clausurados por incumplir disposiciones en materia de seguridad y reglamentos de alcoholes fueron llamados a atender puntualmente las normas establecidas para su operación.

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Riquelme Solís afirmó que, de manera clara, se les hizo saber cuáles son sus responsabilidades y las medidas que deberán cumplir para garantizar la protección de los clientes, principalmente de los jóvenes que acuden a estos lugares en busca de entretenimiento.

“Ahora todos esos bares saben cómo deben funcionar y lo que tienen que hacer para la protección de la gente”, manifestó el alcalde, quien advirtió que también se pondrá especial atención en la actuación de escoltas o personal de seguridad que pretendan excederse o “pasarse de listos” dentro o en las inmediaciones de los establecimientos.

El edil destacó que uno de los principales acuerdos alcanzados consiste en mantener una coordinación más estrecha y fluida entre las autoridades municipales y la Fiscalía General del Estado, con el propósito de reaccionar de manera inmediata ante cualquier incidente que pueda poner en riesgo la integridad de los asistentes.

Riquelme Solís reiteró que la administración municipal mantendrá una política firme de supervisión y prevención, privilegiando el orden, la legalidad y la seguridad de la ciudadanía, sin afectar la actividad de aquellos establecimientos que operen dentro del marco de la ley.

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Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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