Saltillo: promueven la adopción responsable de gatitos y perritos rescatados

Eduardo Calderón, encargado del área de administración de Dignidad Animal, explicó que los animales disponibles en el evento corresponden a ejemplares rescatados de las calles.

La tarde de este sábado se llevó a cabo una actividad orientada a la adopción de perros y gatos en las instalaciones de la sucursal V. Carranza de Honda Saltillo por parte de las asociaciones civiles Dignidad Animal y Misión Miau.

Añadió que la mayoría de los perros y gatos provienen de situaciones vulnerables, encontrándose actualmente rehabilitados, desparasitados y con el esquema de vacunación completo.

Para concretar los trámites de adopción, mencionó que los representantes de la asociación civil realizan una evaluación previa de las familias solicitantes, mientras que los interesados deben cumplir con la entrega de una identificación oficial y un comprobante de domicilio vigente para verificar los datos de la residencia.

El proceso formal requiere que los interesados elijan a la mascota y posteriormente firmen un documento legal de conformidad.

“Nosotros llenamos lo que es un contrato de adopción, el cual ambas partes vamos a tener que leer para estar de acuerdo. En este se evalúan el tema de la esterilización y las vacunaciones anuales”, expuso Calderón.

Respecto a los procedimientos médicos, Calderón aclaró que, en el caso de los cachorros, el gasto de la esterilización es cubierto de manera gratuita por la propia organización. “Nosotros les brindamos lo que es la vacuna antirrábica, vacuna quíntuple como primera vez en el caso de los cachorros y su desparasitación. Ya de ahí en adelante, ya es parte de la familia”, señaló.

MÁS MASCOTAS DISPONIBLES

La jornada de este sábado incluyó la colaboración de la asociación Misión Miau, organización que acudió a la sucursal automotriz para llevar felinos disponibles para su adopción inmediata.

Las personas aún interesadas en adoptar pueden acudir directamente a las instalaciones de la asociación civil en la calle Mariano Abasolo número 1551, en la colonia Topo Chico.

El horario de atención al público en general es de lunes a viernes de 8:30 a 17:30 horas y los sábados de 8:30 a 13:30 horas, en horario corrido.