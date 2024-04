La última semana de mayo quien estuvo dominando las notas relacionadas a la música, cuando menos en nuestro país, fue la “Reina del Pop”, Madonna, al presentarse con su gira de aniversario.

Aunque varios programas de espectáculos que cubrieron de alguna u otra forma la nota se les pasaba comentar que la razón principal de la gira mundial titulada “The Celebration Tour” fue, desde su anuncio, precisamente la celebración de los 40 años de actividad musical de la artista desde el debut de su álbum debut titulado “Madonna” de 1983, a final de cuentas no quedó a deber ni para sus fans más incondicionales hasta los villamelones que nunca faltan, por eso no extraña que muchos de los medios la presentación que más destacaron en cuanto a invitados nacionales fue en la que fue acompañado de Wendy Guevara. Bueno, hasta Madonna nomás pelaba los ojos cuestionando su popularidad.

Y es que hay que ser puntuales en algo: no es ningún secreto que Madonna, desde sus inicios prácticamente, fue un ícono activo de la comunidad gay que abrazó por lo mismo causas como la lucha en contra del sida, y en ese sentido le tocó codearse en importantes escenarios DEL MUNDO con estrellas de la talla de Freddie Mercury, George Michael o David Bowie, entre otros, en el Concierto Live Aid de julio de 1985 que impuso nada menos que la fecha ya tradicional de “Día del Rock” para cada 13 de julio, por poner un ejemplo, imagínense qué pensaba al ver los contoneos y berridos de la ganadora de “La Casa de los Famosos-México”. A ver si para la edad de hoy de Madonna le llega a los talones siquiera.

Hablando de verdaderas reinas del pop y no llamaradas de petate, en el curso de la semana quien estuvo de manteles largos que la ganadora de dos Oscars y 8 premio Grammy, Barbra Streisand, al cumplir 82 años de edad el pasado miércoles 24, pero este año el festejo estuvo acompañado por la salida un día después de su primera canción en seis años que bajo el título de “Love Will Survive” la cual es tema de una nueva serie que estrena la plataforma de streaming Peacock el próximo 2 de mayo titulada “Tatooist of Auschwitz” que narra de un judío eslovaco llamado Lali (Jonah Hauer-King) quien al ingresar en Auschwitz es obligado a tatuar los números de identificación de otros presos.

“Debido al aumento del antisemitismo que prevalece en el mundo en la actualidad”, declaró Barbra en un comunicado, “es que quise cantar este tema como una forma de recordar los seis millones de almas que se perdieron hace poco menos de ochenta años y también decir que, incluso en los tiempos más oscuros, el poder del amor puede triunfar”.

Irónicamente, el mismo día del cumpleaños de Barbra falleció Mike Pinder, miembro fundador de la legendaria banda de rock Moody Blues, a los 82 años de edad. Cantante, compositor y tecladista, a Pinder se le recuerda por su colaboración en temas como la icónica “Night in White Satin”, entre otras más. Descanse en paz.

