Más mujeres del pop y Billy Joel

Los conciertos de Shakira en México llegaron a su fin esta semana dejando a la colombiana más que satisfecha luego de los accidentados conciertos con los que inició su gira por Sudamérica.

Con llenos completos y la satisfacción de la mayor parte de los asistentes desde Monterrey hasta la Ciudad de México (al parecer solo asistentes de la sección VIP de Guadalajara no quedaron muy contentos con los regalos que en apariencia “iban incluidos” dentro del costo de 17 mil pesos de boleto individual), Shakira dejó el país mucho más contento que a como inició la gira de “Las Mujeres Ya No Lloran”, mientras que en los Estados Unidos la no menos exitosa cantautora Lady Gaga festejó que gracias a la excelente aceptación que tuvo su más reciente álbum “Mayhem” desde que salió a la venta desde inicios de mes se convirtió en el disco más vendido en lo que va del año.

Mientras estas estrellas femeninas del pop se encontraban festejando estas hazañas, veteranos de la escena musical internacional como Billy Joel posponía por cuatro meses su próxima gira de conciertos por razones de salud mientras se recupera de una cirugía de la que no entró en detalles pero que lo obligará a someterse a terapias. Irónicamente esto se dio a conocer un día antes del aniversario número 45 de la salida al mercado el 12 de marzo de 1980 de uno de sus álbumes más vendidos, “Glass Houses”, cuyo estreno sirvió para abrir el camino a la que fue quizás la década más exitosa de su trayectoria la cual cerró “con broche de oro” con la irrupción en 1989 de “Storm Front”.

Para cerrar la semana, y volviendo a las “mujeres poderosas del pop”, luego de haber sido de las actrices menos favorecidas por los escándalos alrededor de la película por encima de su desempeño actoral y musical, Selena Gómez se pasó la semana en promoción junto a su prometido, Benny Blanco, de la salida al mercado el día de ayer de su más reciente álbum “I Said I Love You First”, promoción que tuvo su principal apoyo en el video para su primer sencillo, “Sunset Boulevard”, donde Selena aparece como una especie de diva hollywoodense pero más que a la protagonista del clásico en blanco y negro del mismo nombre, a la actriz Mexico-Americana Laura Harrinng en “Mullholland Drive”, de Lynch.

Sin embargo, el guiño directo más directo del video es al clásico de culto de principios de los 80 “One from the heart” (Francis Ford Coppola,1982), que el cineasta agradeció al compartirlo en redes. Aunque Selena y el también actor y compositor Blanco ya habían hecho colaboraciones juntos en el pasado, a raíz del reciente anuncio de su compromiso en vísperas de la salida de “I Said I Love You First” los bonos de la pareja han subido como la espuma, y sólo les deseamos, en verdad, no se unan a la “lista negra” de felices parejas de colaboradores a quienes el matrimonio más que unir separó como J.Lo y Affleck.

