Máynez y César Suárez Ortiz: Los socios fosforena

La reacción de Jorge Álvarez Máynez al reportaje fue más de un integrante de Morena que de “lo nuevo” que tanto presume. Declaró que Latinus mentía, me atacó como autor, minimizó el asunt o, pero sobre todo apeló a la falsa austeridad republicana y ahí empezó a caer en las contradicciones. Primero, dejó entrever que César Suárez, quien gana 145 mil pesos al mes, vivía de manera muy modesta, que deberíamos ir a averiguarlo, pero luego aseguró que tenía años sin verlo.

La relación quedó establecida y no de dichos, sino con documentos, tanto del Registro Público de Comercio, como los del propio Jorge Álvarez Máynez , cuando era legislador. El candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia es socio de César Suárez Ortiz , director general de la Consejería Adjunta de Legislación y Estudios Normativos, dentro de la Consejería Jurídica del presidente López Obrador.

¿Qué versión le creemos? ¿Al que sabe cómo vive su amigo o al que tiene mucho tiempo alejado? Álvarez Máynez también trató de quitarle importancia al puesto de su socio, que el cargo en la Consejería Jurídica era irrelevante, como si por ahí no pasaran parte de las decisiones importantes del país. De esa mismita oficina salió Lenia Batres Guadarrama a la Suprema Corte de Justicia. En segundo lugar, Álvarez Máynez aseguró que no eran socios con Suárez Ortiz, pero luego dijo que no habían ganado un sólo centavo, con todo y que también exhibimos los contratos. De nuevo, ¿a qué versión le creemos?

Esta revelación no le cayó en gracia al dirigente nacional y dueño del partido, Dante Delgado. El veracruzano no estaba enterado de los nexos y le vino a confirmar lo que otras voces internas le han insistido: que el grupo Nuevo León, encabezado por Samuel García y secundado por Álvarez Máynez, está haciendo de las suyas. Esas voces le han advertido de triangulación de recursos en propaganda para los gobiernos estatales que controlan, además de servicios de asesoría a las bancadas en Congreso de la Unión.

TE PUEDE INTERESAR: Critica Álvarez Máynez las universidades del Bienestar

Que Álvarez Máynez esté en tercer lugar de las encuestas y alejado de toda posibilidad no le quita que deba ser analizado, igual que ha sucedido con las otras dos candidaturas. Después del 2 de junio regresará a ser uno de los tantos políticos de este país.

STENT:

¿De quién es el antro Riviera, recién inaugurado este jueves en Masaryk 336?

claudio8ah@gmail.com

@ClaudioOchoaH