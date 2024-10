Mayorías servidoras universales

La grandeza de las mayorías es el respeto a las minorías. No ver todo lo diferente como oposición o separación sino como complementación. La grandeza de lo mayoritario es el servicio que da a los derechos de las minorías, cancelando cualquier exclusión.

El bien común -siempre incluyente- no ha de ser sustituido por el abuso de privilegiar intereses particulares, que lesionen derechos de los menos numerosos.

Que las mayorías estén animadas por valores como la veracidad, la equidad, la libertad, el reconocimiento de la dignidad humana en cada ciudadano, supera el riesgo de dictaduras y autoritarismos.

La subsidiaridad es gran virtud social porque no solo no hace el superior lo que puede hacer el inferior sino porque también no hace el más grande lo que puede hace el menor. Se evitan así injerencias abusivas y exclusivismos que descartan y marginan.

TIEMPO PARA ESTRENAR

La autoridad que manda obedeciendo a la conciencia y al mandato dado por la mayoría ejerce un poder, que no es dominio sino servicio promotor para un desarrollo orgánico, sin tumores.

Las minorías no han de ser solo piedras de tropiezo sino sillares útiles en la construcción de la casa común. Las críticas pueden convertirse en sugerencias y propuestas. Las disidencias son estimables si motivan rectificaciones que multiplican aciertos.

Se cancela el lenguaje de descalificación, que siempre supone las peores intenciones, por el respeto reciproco que no ataca a la persona sino a la opción equivocada.

El estreno presidencial femenino es gran oportunidad para hacer que lo que se transforme no se deforme y que las victorias no se contaminen.

MEJOR MOVILIDAD

Ayudarían mucho unos modernos autobuses eléctricos de buen tamaño. Superar el hábito de camioneta grande con solo la persona que va manejando. Tener varias opciones de avance para no embotellarse en un solo bulevar.

Evitar vehículos enormes de carga en la circulación más transitada. Tener bien trazadas las ciclovías y las líneas amarillas. Respetar siempre el paso del peatón y evitar aceleraciones exageradas. Los semáforos sincronizados permiten evitar altos con velocidad uniforme. Respetar las esquinas en que se gira y se acelera, uno por uno, alternativamente. Monitorear constantemente los índices de contaminación, sancionar empresas causantes y revisar mofles.

PANTALLAS ADICIIVAS

En los programas de educación primaria y secundaria podría incluirse un curso para el uso inofensivo de las pantallas adictivas. Los ojos adolescentes viven apantallados por desconocimiento de los protocolos del uso equilibrado y bien dosificado de tabletas y teléfonos celulares, sumado a los horarios desbocados de pantalla grande de televisión.

La salud visual y mental sufren perturbaciones enfermizas que desequilibran el pensamiento y la visión de los jóvenes y adultos atrapados en pornografías deshumanizantes.

TÉ CON FE

-¿Qué pedir a Dios para la nueva Presidenta de esta nación?

-Que aproveche todas las luces que recibirá para buscar el bien de todos, con justicia y paz y para fomentar la unidad, por encima de ideologías y partidismos.