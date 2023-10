‘Me niego a ser un cuerpo dócil’: Cuerpos que hacen arte

A manera de chiste he escuchado por parte de artistas de diversas disciplinas que el performance es como el raro de la familia de las artes visuales. Aunque mi entendimiento hacia el performance no es tan amplio, me parece que no es que sea el raro, sino que es una manifestación poco entendida de manera general. Pero ¿acaso no todos/todes/todas las artistas nos hemos sentido así en algún momento de nuestra vida profesional, o incluso dentro de nuestra familia o círculos sociales? ¿Por qué tenemos el afán de querer entender todo para que nos guste?

Vayamos por partes: El performance es una acción realizada por una persona en un tiempo-espacio determinado; en esta acción, el cuerpo es el medio principal para comunicar. Y regularmente, se realiza con espectadores, específicos o circunstanciales, dependiendo de donde se lleve a cabo la acción.

Es una manifestación artística que está siempre en el borde, entre lo visual y lo escénico, que a través de lo efímero del lenguaje quiere comunicar de manera efectiva, eficaz y contundente. A través de la acción se genera una tensión entre los/las/les espectadores y esa tensión nos hace conectarnos con experiencias, memorias, intereses, sentipensares, etc. Lo importante es estar presentes, permitirse ver, sentir, estar.

En el Performance, el cuerpo es político, el cuerpo es poético.

Pancho López, artista e investigador de dicha disciplina en México, apunta que hay cuatro tipos de performances: aquellos que están hechos para entretener, los artísticos (con una finalidad comunitaria, estética, conceptual), los rituales y los performances tecnológicos (que utiliza algún tipo de artefacto).

Tomando esto en cuenta, les comparto apuntes sobre 3 mujeres que, con su obra performática, han traspasado fronteras y han generado espacios de reflexión y acción: