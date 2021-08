Hoy es el Día de los Abuelos, y para la ocasión vamos a hacer una recomendación en cuya narrativa aparece la figura de un abuelo que pareciera ser muy contraria a la de uno tradicional.

Y es que entre las sorpresas que nos va dando a los espectadores durante su desarrollo, el largometraje documental estrenado en Netflix la semana pasada titulado “Memorias de un asesino: Las cintas de Nielsen”, de Michael Harte, es precisamente la de un abuelo que, en apariencia, tiene un papel importante como modelo a seguir en su influencia para un nieto que logra notoriedad por actos reprobables como resulta ser el asesinato de alrededor de quince personas en la Inglaterra de principios de la década de los 80 y quien resultó por lo mismo en ser un asesino en serie que desde su detención causó desconcierto tanto a sus captores como al público en general al no encajar en el perfil que uno pudiera esperar de un asesino en serie.

Como el título lo indica, “Memorias de un asesino: Las cintas de Nielsen” toma como base las cintas que grabó a partir de su detención Denis Nielsen, un ex trabajador de gobierno y ex policía británico que resultó ser el asesino en serie más infame de Inglaterra cuando por un error en la sucesión de sus crímenes es capturado en el año de 1983 y termina confesando los 15 asesinatos que, según él, fueron de su autoría.

El documental combina los testimonios a través de las cintas con los de testigos sobrevivientes, familiares de las víctimas y policías y abogados involucrados con el caso, por lo que además de su buena manufactura es un documento fílmico que además de exponer este caso que aunque en la Gran Bretaña hizo historia mediática por estas latitudes desconocemos en su mayoría, en parte quizás porque también giraba alrededor del ambiente homosexual que en aquellos años particularmente era satanizado por darse en paralelo la epidemia del SIDA que diezmó a esta comunidad no solo en Europa sino en el resto del mundo como también pudimos verlo en otro documental de Netflix que recomendamos en meses anteriores como “El Odioso Peter Tatchell”.

Para terminar, y ya que hablamos de documentales de este tema disponibles en plataformas de streaming, hoy se dan a conocer los ganadores del Festival Internacional de Cine de Monterrey que por su formato híbrido puso a disposición varios de sus trabajos tanto del género de documental como ficción en Cinépolis Klic, y por lo mismo entre hoy y mañana todavía presentará por este medio lo que según sus respectivos jurados y el público consideraron lo mejor de su programación.

Así, en una de esas y como bien lo mencionaba con anterioridad, si gusta del género documental que tiene como protagonistas o tramas relacionadas al mundo de la diversidad sexual puede que se encuentre con “Querida Nancy”, de Olivia Peregrino, sobre Nancy Cárdenas, pionera del activismo de la liberación gay y feminista en México; “Las flores de la noche”, de Eduardo Esquivel y Omar Robles, precedida por haber ganado un premio importante del Festival de Cine de Morelia del año pasado, y “The most beautiful boy in the world”, de Kristina Lindstorm y Kristian Petri, sobre Björn Andresen, protagonista del clásico “Muerte en Venecia” (Luchino Visconti, 1971).

