En honor a la verdad y falsa modestia aparte, gustó un buen. Y como el calor dantesco me trae bien jodido y no deja dormir, pues en algo tengo que aprovechar mi insomnio voraz. Es decir, a esas horas insanas de la media noche, pues no me apetece en lo más mínimo leer algo serio o escuchar buena música, lo único que quiero es apendejarme un poco (o un mucho, pues) para volver a dormir, aunque sea medias horas y así poder recuperarme.

Pues sí, es cuando me pongo a jugar con mi pensamiento y mis ideas (qué presumido, en fin) y me la paso anotando algunas tallas o chascarrillos, que espero lo entretengan y, claro, lo hagan meditar un poco. Otro: va un tipo relativamente joven con el doctor. Se realiza los estudios de rigor. El paciente, aquejumbrado, va por los resultados. El galeno le dice a rajatabla: “Le quedan ocho meses de vida”. El paciente revira en el instante: “¿Usted qué recomienda?”. Dice el doctor: “Cásese”. El paciente con una especie de mínima felicidad: “¿Eso me va a curar doctor?”. El galeno ataja: “No, pero se le harán eternos, mi amigo”.

Lo anterior y no otra cosa se me ha ocurrido para afirmar lo que usted y yo vemos y sabemos: con Andrés Manuel López Obrador al frente del país, y apenas en cinco años de su gobierno, el Estado es fallido, y sí, parece una dictadura de lustros, calamitosa y eterna. No hay y no se ve salida posible de este túnel oscuro donde hay varias constantes: violencia brutal y sádica, feminicidios como nunca antes se habían contado, explotación de menores (y muertes), salud física y mental deteriorada de la población (suicidios, infartos al corazón y obesidad), educación libre y puntual a punto de desaparecer (será adoctrinamiento), infraestructura hospitalaria en el subsuelo...

Según mi pálido juicio, no vamos a ningún lado. ¿Es Xóchitl Gálvez la solución a nuestros males? No. ¿La solución es Claudia Sheinbaum? Absolutamente no. ¿Qué hacer? Pues lo que usted y yo hacemos diario: trabajar, empujar la carreta hasta donde se pueda. Estar de pie hasta ya no poder más. Tender la mano a quien lo necesita. Insisto, seguir de pie... sólo eso.

Dice Baruch Spinoza, en “Tratado de la Reforma del Entendimiento”, que la facultad de sentir es libre y distinta de la facultad de entender. Lo ejemplifica con lo siguiente el pensador: quien imagina un caballo con alas, no por ello concede que exista un caballo con alas. Imaginamos y acaso hasta sentimos que estamos viviendo en un Estado de justicia y derecho, pero... ¿es real este Estado? No. Es ya un Estado fallido donde mandan los criminales. De hecho, Coahuila está rodeado de criminales. Son los Estados vecinos los cuales muestran las costuras de una nula vocación de su gobierno (por lo general de Morena) en gobernar y ejercer eso llamado justicia y mano dura contra los criminales y delincuentes.

Noticia Uno: Vea las siguientes noticias del “paraíso” que, según López Obrador, habitamos bajo su égida y mandato. Lea usted y claro, es de miedo y escándalo lo siguiente. Ya no hay duda, sólo corroborar el sentido de las palabras de los ciudadanos del mundo real. Guerrero, el Estado de Guerrero (insisto, a mi parecer debe de estar a un lado de Ucrania, país en guerra), donde gobierna Morena, está literalmente entregado a los criminales. ¿Hay un pacto de dejarlos hacer, dejarles libre el territorio? Presuntamente sí. En Técpan de Galeana gobierna Yasir Deloya, de Morena, quien presuntamente tiene un pacto con la banda de criminales “Los Granados” para dejarlos operar impunemente.

Noticia Dos: En dicho municipio, una mujer llegó con un arma larga al hombro. Era un juego de futbol que contemplaba “El 90”, Abraham Segura, capo, jefe de plaza de “Los Granados”, junto con sus escoltas (todo mundo lo identifica, curiosamente, menos las autoridades). La mujer mató al capo e hirió a uno de sus escoltas. Luego, los demás guardaespaldas le dispararon a la mujer y la mataron. Pero fue alcanzado en la refriega un menor de apenas 13 años, Guadalupe Rebolledo. Afirmo sin saber: la mujer fue y se cargó la vida del capo en venganza de algún evento terrible en su familia. A costa de su propia vida, pero hizo justicia (5 de agosto).

Noticia Tres: Lo impensable, pues sí, ya pasa y cotidianamente. La normalización de la violencia brutal y sádica. En pleno día largo de vacaciones (5 de agosto, sábado) y en el concurrido Cerro de la Bufa, en Zacatecas, un comando armado llegó y mató a dos hombres y dejó heridas a dos señoritas de 16 y 18 años. ¿La hora del ataque y ante decenas de turistas? 3 de la tarde. Los agresores mataron y luego, pues se fueron. Así de sencillo. Aquí gobierna (es un decir, pues) David Monreal, de Morena y protegido de AMLO.

