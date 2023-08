Block de Notas (10): La inocencia de los suicidas

El siguiente chiste, chascarrillo o talla (como le decíamos antes, en la antigüedad) es de la autoría de su servidor. Va:

Es domingo, una señora ya enlutada para la ocasión, le dice a su hijo el cual está como toda la juventud universitaria, tirado en el sillón viendo la televisión y atado a su celular en mano.

–Hijo, vamos a misa, ya es la hora.

A lo cual el joven conectado “full time” a las redes sociales y a Netflix. Le contesta en el segundo y sin apenas voltear a verla: “No mamá, veo la misa por ‘María Visión’”.

La madre le revira en un segundo: “Muy bien hijo, cuando tengas hambre le cambias a MasterChef...”.

Lo anterior y no otra cosa es lo que viene a mi escasa materia gris cuando trato de entender las acciones (un 90 por ciento de ellas) de mi amigo, el bienintencionado director de Jurisprudencia, Alfonso Yáñez Arreola, cuando opta todo este tiempo en el porcentaje anterior para realizar sus actividades, comunicación y planes a implementar en su radio de acción académico y de administración de cultura, servicios y el interactuar con sus alumnos y con toda la comunidad universitaria y sociedad en general; todo en redes, de manera virtual, casi todo y siempre. Poco o nada en el mundo real. Sin resultados, pues.

El año pasado (agosto del 2022, creo fue el día lunes 8. Si mis notas no me fallan. A mí en lo personal me da harta flojera ver de nuevo el video de lo siguiente...), a invitación expresa de Yáñez Arreola, quien había convocado para la firma de un convenio y respectiva fotografía y en redes sociales el promocional, a su club de amigos de la UAdeC, directores y académicos para anunciar un plan contra el suicidio.

Esa vez el director de Jurisprudencia invitó a sus pares de las escuelas de Psicología, Trabajo Social, Ciencias Sociales, Comunicación, Enfermería y Medicina. Sin duda, el suicido es uno de los temas candentes entre las manos del nuevo gobernador de Coahuila, el “Cowboy Urbano”, Manolo Jiménez. Seis años de indolencia del lagunero secretario de la Morgue Estatal, Roberto Bernal, han catapultado el problema a la estratósfera. E insisto, sigo sin entender por qué Yáñez Arreola utiliza sólo como “estrategia” de comunicación y ofrecer “resultados” las redes sociales, cuando los suicidios no son virtuales, sino reales.

La inocencia de los suicidas es terrible y temible. No lo hacen por cobardía, sino por valentía y sí, lo hacen para dejar de sentir ese aguijón en el alma (de existir), como lo dijo en “Bajo el Volcán” uno de los escritores más atormentados y melancólicos de los cuales han existido a puños en el mundo, el gran Malcolm Lowry. La melancolía, la desdicha, la amargura de sentir todos los días y a toda hora lo mismo (no hay elección), ata. Por lo cual se busca la liberación, la solución: el suicidio. El suicidio entonces (contra lo que puedan pensar los psicólogos que no leen nada) es una solución, no un problema. Solución extrema, voy de acuerdo, pero al final de cuentas, solución para los atiriciados de cuerpo y corazón.