Mientras acontece el Mundial

Entre tanto, esta administración de la segunda transformación aprovecha para desviar la atención de los grandes problemas nacionales, a saber: 1) la producción de drogas sintéticas, 2) la apropiación de territorios por parte del crimen organizado, 3) el tema de los desaparecidos, 4) la crisis de salud, 5) la economía ficción, 6) la inestabilidad jurídica y 7) la decepción de sus mismos agremiados, entre otros. Al final de cuentas, al pueblo “bueno y sabio”, y desmadroso, le vale “una pura y dos con sal” en estos momentos.

El Mundial de futbol es la mayor pantalla del acontecer nacional: nada más importa, salvo ver ganar a la Selección, aunque al final sepamos que nos decepcionará en la siguiente ronda. Aun así, ahí vamos.

De esa forma, la raza de bronce se tragó el cuento de la protesta de los “profesores” de la CNTE, que llegaron a la Ciudad de México para bloquear a las madres buscadoras y el descontento social, así como para desviar la atención de las obras inconclusas, y de pasada se llevaron sus 800 millones de pesos, recursos que, según un líder de Oaxaca, ya se los habían ofrecido desde antes de la marcha. ¡Haya cosa!

Por otra parte, ante las declaraciones de Donald Trump, que sostuvo que la Presidenta le tiene miedo a los cárteles que gobiernan gran parte de México, y de Sara Carter, quien advirtió que a los funcionarios públicos que se han “vendido” a estas organizaciones les lloverán órdenes de aprehensión, la respuesta del gobierno fue invitar al “Pato Merlín” a que picoteara a la mandataria. Y asunto arreglado, según ellos.

Se dice que, durante cada partido de la Selección Nacional, uno debería sintonizar a ratos el Canal del Congreso y vigilar qué nueva ley nos imponen los legisladores de Morena para restringir nuestras libertades. La última de sus gracias fue la trampa en las candidaturas independientes para frenar a la esposa del alcalde asesinado de Uruapan, así como la pifia de Banxico, que este lunes se aventó la joyita de un decreto que le autoriza comprar bonos gubernamentales directamente en el mercado secundario. En resumidas cuentas: si el mercado bursátil entra en pánico, derivado de acciones legales del gobierno, el banco central podrá comprar bonos para tratar de salvar la calificación crediticia. Un auténtico suicidio económico. De ese tamaño es la transa.

Por otro lado, en esta tierra coahuilense, donde nada parece preocupar, ni la impugnación que Morena y el PT interpusieron contra las elecciones del centro de alabanza, se anunció esta semana la propuesta para sustituir al difunto alcalde de Torreón. La designación recae en el tristemente célebre exgerente de negocios del estado, Miguel Riquelme, quien solamente de esa forma artificial puede ocupar un cargo de elección popular. En las voces oficiales, quesque para darle una arreglada al ambiente administrativo del municipio y tratar de organizar un frente en contra del senador Luis Fernando Salazar, aunque sabemos que lo que sucederá es que Riquelme quiere hacerse de fondos para comprar la otra mitad de Parras. No llenan estos tipejos.

Si Manolo quería hacer algo bueno por su estado, debió enviar al “magistrado balaceras” Mery, a fin de sanear el Poder Judicial y dejar que alguien que sepa, aunque sea lo mínimo de leyes, ocupara su silla, la cual le queda enorme. Pero ni modo.

Este movimiento trae como consecuencia que Gabriel Elizondo pase en automático a ocupar su lugar en el Senado, sin la preocupación de cubrir el requisito de precandidato del PRI al gobierno de Coahuila en 2029.